Star Wars Hunters – La Force enfin illustrée, mais qui aura du retard

Le moins que l’on puisse dire sur Star Wars Hunters, c’est qu’il sait entretenir ses secrets. Des exemples pour illustrer nos propos ? Pourquoi pas le maigre teaser de présentation diffusé lors du Nintendo Direct de février, ou même les longs mois de silence qui ont fait suite ? Bon, une poignée d’informations sont tout de même disponibles. Après tout, nous savons qu’il s’agit d’un jeu multijoueur en ligne opposant des équipes dans une arène. Nous savons aussi qu’il sera gratuit et qu’il devrait sortir sur Switch dans l’année, mais c’est à peu près tout.

Effectivement, ce n’est pas grand-chose. Combien de joueurs peuvent s’affronter à la fois ? Aucune idée. L’expérience repose-t-elle sur un système de classes ou sur le choix d’un héros prédéfini ? On ne sait pas. Et ce ne sont que deux questions parmi la longue liste d’interrogations que nous sommes en droit de nous poser.

Envie d’en apprendre plus sur le Star Wars nouveau ? Il semblerait que Lucasfilm Games et Zynga soient enfin prêts à communiquer. Ces derniers jours, le titre s’est vu accorder le droit de sortir et même de visiter des copains. Pour commencer, Zynga a partagé un trailer inédit nous permettant de découvrir une partie des races que nous allons pouvoir incarner.

Un second rendez-vous (surprise, celui-là) nous attendait au sein de la dernière présentation d’Apple. Attention, ces vidéos ne sont guère plus longues qu’un clip, néanmoins, elles nous permettent de nous faire une idée (même vague) de ce qui nous attend. Attendez, Apple ? Oui, c’est désormais officiel, le jeu ne sera pas exclusif à la Nintendo Switch (qui garde cependant l’exclusivité console jusqu’à preuve du contraire) et sortira également sur appareils mobiles et tablettes (Android et iOS).

De bonnes nouvelles donc pour les fans de sabres laser à qui nous devons encore annoncer une mauvaise nouvelle, quelque chose que les joueurs PlayStation connaissent bien : un report. Il ne faudra pas attendre Star Wars Hunters avant 2022. Ceci dit, tout le monde pourra potentiellement y jouer.