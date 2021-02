Star Wars: Republic Commando bientôt de sortie sur PlayStation 4 et Nintendo Switch

Alors là, c’est une annonce que l’on n’attendait pas et que probablement personne ne voyait arriver. Star Wars: Republic Commando, sorti en 2005 sur Xbox et PC, va lâcher ses troupes prochainement sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de la licence créée par Georges Lucas dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais aussi les accros de shooter compétitif en coopération.

Bon, on ne va pas se mentir, cette annonce ne nous surprend pas tant que ça, Aspyr Games, studio à l’œuvre ici, ayant déjà ressortie Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy et Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast sur ces mêmes supports. Pour information, il ne s’agit pas là d’un remake, mais plus d’un petit remaster remettant quelque peu au goût du jour les graphismes, notamment la résolution, ainsi que le gameplay.

Aussi, pour la petite histoire, sachez que Star Wars: Republic Commando est un FPS jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs et dans lequel le joueur incarne un clone prenant part à des affrontements se déroulant entre les épisodes II et III de la prélogie Star Wars. Il existe trois classes distinctes, le sniper, le hacker et le bourrin qui fait tout péter. De nombreux modes compétitifs en ligne sont aussi programme pour des affrontements allant jusqu’à 16 joueurs simultanément.

Par contre, nous ne savons pas dans quelle mesure ces “nouvelles” versions intégreront les différents modes multijoueurs et si le titre sera ou non jouable en ligne. Espérons au moins que la coopération locale sera de retour, car ce serait une véritable déception dans le cas contraire. Dommage aussi qu’aucune version PC n’ait été annoncée, tant celle sortie à l’époque était inférieure à son homologue console, même si les mods ont depuis drastiquement amélioré l’expérience.

Enfin, Star Wars: Republic Commando sera donc disponible le 6 avril prochain sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.