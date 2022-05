Star Wars Day – Récapitulatif de tous les jeux à venir !

Disney a racheté la marque Star Wars il y a bientôt dix ans. Eh oui, déjà ! L’annonce de l’acquisition avait été faite fin 2012. Et depuis, jamais la licence n’a été aussi active, pour le meilleur comme pour le pire. La dernière trilogie n’a pas fait consensus (c’est le moins que l’on puisse dire), et Solo a même réussi à se planter au cinéma, là où la marque Star Wars était jusqu’ici une garantie. Heureusement, l’univers est désormais présent un peu partout, et c’est à la télé que la Galaxie lointaine, très lointaine, a proposé certaines de ses meilleures histoires ces dernières années, avec des séries comme Le Mandalorien, ou encore l’anthologie Star Wars: Visions.

Et le jeu vidéo dans tout ça ? Il n’est pas en reste, loin de là, avec de très, très nombreux projets d’ores et déjà officialisés, et quelques rumeurs. On en fait le tour à l’occasion de ce Star Wars Day 2022.

Star Wars Eclipse

Peut-être le plus attendu des projets de jeu dans l’univers de la Guerre des Étoiles, Eclipse n’est autre que le jeu que développent les Français de Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human). C’est peu dire que le projet est ambitieux, puisque tout le studio a dû revoir sa façon de travailler pour pouvoir mettre en œuvre ses idées pour le jeu. Un tout nouveau moteur aurait été conçu juste pour lui, et le projet aurait déjà pris du retard, Quantic ayant été obligé de recruter de nouveaux talents. Néanmoins, il y a quelques jours, les studios ont pris la parole pour rassurer joueurs et partenaires : tout se déroulerait comme prévu. Le jeu dispose déjà d’une page web, et sa sortie serait envisagée pour 2025.

Projet Star Wars chez Ubisoft

Deuxième gros morceau très attendu, un jeu Star Wars est en développement chez Ubisoft, et confié à Massive, les studios Ubi responsables de The Division 2 et qui travaillent aussi sur le jeu Avatar: Frontiers of Pandora. On en sait encore très peu sur ce projet qui tournera sur le moteur Snowdrop, justement développé par Massive.

Ici, on se demande si ce projet n’est pas une belle occasion de recycler tout le travail qui a été abattu sur un Beyond Good & Evil 2, à propos duquel on a perdu tout espoir de sortie prochaine. Nous n’avons pas encore de fenêtre de sortie pour ce jeu, qui ne devrait pas sortir avant plusieurs années…

KOTOR sur PS5

C’était l’une des annonces phares du PlayStation Showcase de la rentrée 2021 : la PS5 va accueillir le remake d’un des plus grands jeux de rôle de l’histoire, et sûrement le jeu Star Wars le plus apprécié, Knight of the Old Republic, ou KOTOR.

Depuis, peu de nouvelles nous sont parvenues. C’est Aspyr, qui a déjà œuvré sur des portages Star Wars, dont KOTOR pour Android, qui s’occupe du développement, et le jeu sortira en exclu console sur PS5, ainsi que sur PC. Une exclu qui ne serait que temporaire, puisque le jeu devrait également arriver sur Xbox Series. À l’époque de son annonce, il était question d’une sortie « fin 2022 – courant 2023 ». Vu le peu de nouvelles autour du jeu, tablons plutôt sur « courant 2023 »…

Electronic Arts s’accroche

L’américain EA était le seul à pouvoir sortir des jeux Star Wars jusqu’à l’an dernier. Si la licence est un peu plus partagée aujourd’hui, il n’empêche qu’Electronic Arts devrait continuer à sortir des jeux dans l’univers de Lucasfilm, ceux-ci lui ayant plutôt réussi. C’est ainsi qu’a été annoncé un Star Wars Jedi Fallen Order 2, suite du jeu d’aventure-action avec Cameron Monaghan, toujours développé par Respawn. Il se dit que le titre ne sortirait que sur current-gen, autrement dit, pas de version PS4 et Xbox One. Signe de l’ambition du projet ?

Ce ne serait pas le seul projet d’EA pour l’univers Star Wars. Si un nouveau Battlefront a été écarté, un autre FPS serait dans les tuyaux, avec Peter Hirschmann à la manœuvre, justement auteur des tout premiers Battlefront. Un jeu de stratégie à la XCOM devrait aussi voir le jour chez l’éditeur.

Un Star Wars signé de la créatrice d’Uncharted

C’est l’une des toutes dernières infos jeu vidéo autour de la galaxie Star Wars : Skydance New Media, le studio chapeauté par Amy Henning (réalisatrice du premier Uncharted, directrice créative de toute la série), serait actuellement en plein travail sur un jeu Star Wars. Logique, la fiche Wikipédia de l’autrice mentionne la sortie de Star Wars en 1977 comme ayant eu une influence majeure sur son travail !

Le projet vient d’être annoncé et ne dispose évidemment d’aucune fenêtre de sortie, mais on peut noter qu’Henning s’était déjà attelée à un jeu Star Wars avec Visceral Games en 2014. Un jeu qui n’aura jamais vu le jour, les studios ayant été fermés avant la fin du développement.

Un crossover Kingdom Hearts x Star Wars ?

Attention, niveau d’incertitude maximum : certains ont cru apercevoir un pied d’AT-ST dans le trailer annonçant Kingdom Hearts IV. Les AT-ST, ce sont ces machines bipèdes surmontées d’une grosse caisse munie de canons, et accueillant un pilote. Star Wars étant passé sous pavillon Disney, rien n’empêche désormais Sora de rencontrer Luke, Leia ou Yoda dans un niveau consacré à la saga, d’autant que les premières images annoncent une esthétique plus « réaliste » et moins cartoon, compatible avec l’univers de la Guerre des Etoiles. Et si tout cela se vérifie, on pourra alors imaginer un Kingdom Hearts V chez Marvel ?

Un MMO The Mandalorian ?

Beaucoup plus loin de nous, ce projet n’est encore qu’à l’état de rumeur, mais une rumeur relayée par @Shpeshal_Nick, du podcast XboxEra, considéré comme une source sérieuse. Selon ces bruits de couloir, donc, un MMO autour de l’univers du Mandalorien pourrait être en développement chez Zenimax, et possiblement exclusif à l’écosystème Xbox. Une rumeur à prendre avec de grosses pincettes, puisqu’on constate que très peu de gros médias l’ont relayée…

À la télé ?

Devenu la terre promise de l’univers Star Wars, le petit écran fourmille lui aussi de projets à accueillir. Dans quelques jours, le 27 mai, nous pourrons ainsi découvrir la série Obi Wan Kenobi, avec Ewan Mac Gregor reprenant son rôle de la trilogie préquelle, et Hayden Christensen qui remet le casque de Dark Vador.

Puis c’est Andor, mettant en scène le personnage de Cassian Andor (Rogue One), qui devrait prendre le relais. Sans date officielle, on parle d’une mise en ligne en août. La série serait elle-même suivie par la troisième partie des aventures du Madalorien, probablement autour de Noël (là encore, pas de date officielle). On attend aussi les séries live Ahsoka et Rangers of the Republic, toutes deux annoncées officiellement, ainsi que quelques séries animées… Tout cela bien entendu sur Disney +.

C’est tout ?

Jamais avec Star Wars ! La licence s’affiche partout, même là où on ne l’attend pas. Ce sont ainsi des mangas qui paraîtront prochainement dans le magazine japonais Big Gangan, une parution appartenant à Square Enix. Le manga devrait adapter la première saison des aventures du Mandalorien ; une adaptation confiée à Yusuke Osawa (Green Worldz) qui pourrait finir par arriver chez nous si le succès est au rendez-vous.

Pour les plus impatients, on rappelle que The Force Unleashed, portage du jeu Wii du même nom, vient de sortir sur Switch, et que le jeu Lego La saga Skywalker (disponible sur absolument tous les supports actuels) cartonne en boutique.