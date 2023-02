Marvel Snap – 3 cartes puissantes sur lesquelles construire un deck de pool 2

Vous jouez depuis un moment à Marvel Snap, vous avez complété la saison précédente, Savage Land, et vous avez désormais un niveau de collection supérieur à 230, ce qui signifie que vous en êtes au Pool 2 (c’est à dire un niveau de collection situé entre 222 et 474, qui vous donne accès à des cartes supplémentaires par rapport au Pool 1 ; cartes toujours distribuées aléatoirement au fur et à mesure de la montée en niveau de collection). C’est à cette étape que les choses sérieuses commencent, et que vous pouvez désormais mettre en place des decks basés sur des interactions plus complexes entre les cartes pour rendre certaines d’entres-elles surpuissantes, et même écraser un Hulk qui surgirait au tour 6 ! Nous allons ici vous conseiller 3 cartes qui permettent chacune de construire un deck intéressant.

Jubilee

Jubilee, quand elle est révélée, tire une carte aléatoire dans votre deck et la met immédiatement en en jeu. Jubilee coûte 4 points d’énergie, et se joue donc au tour 4, voire un peu avant si les terrains offrent des points d’énergie supplémentaires. Imaginez donc la sortir au tour 4, et la voir mettre en jeu un Hulk ? Vous voilà avec une belle quantité de puissance qui vous permettra de prendre une certaine avance sur votre adversaire… Votre jeu complété par deux autres grosses cartes posées régulièrement aux tours 5 et 6 pourrait ainsi vous faire atteindre une puissance honorable.

Vous l’avez compris, c’est un deck relativement basée sur la chance, mais n’est-ce pas là l’essence même d’un jeu de cartes ? À vous de forcer un peu le destin en chargeant votre deck de cartes surpuissantes, maximisant les chances de Jubilee de tirer l’une d’entre-elles : Hulk, L’Infinaute, America Chavez ou encore Odin, qui permettra à Jubilee de tirer une deuxième carte dans votre deck pour démultiplier cette stratégie ! Complétez le deck avec quelques cartes coûtant 1, 2 ou 3 énergies, pour ne pas être totalement démuni les premiers tours.

Devil Dino

Devil Dino est une carte qui, pour 5 énergies, vous offre 3 points de puissance, auxquels s’ajoutent deux points par carte que vous avez en main. Ainsi, avec juste 3 cartes en main, Devil Dino devient un 5/9, soit l’une des cartes les plus puissantes du jeu. Le truc sera de l’associer à des cartes qui provoquent la pioche : Agent 13, Mantis, White Queen, ou encore Moon Girl, qui duplique votre main. Cette saison, un terrain revient souvent, permettant de récupérer sa main de départ à condition de le dominer. Une excellente manière de buff Devil Dino.

Même si la carte ne coûte que 5, il ne faudra pas forcément la sortir au cinquième tour, afin d’éviter un éventuel Shang-Chi, qui détruit toutes les cartes adverses avec une puissance de 9 ou plus. Devil Dino peut-être la surprise du tout 6 qui viendra surpasser en puissance les grosses cartes de fin de partie comme America Chavez ou Hulk…

Swarm/ L’Essaim

L’essaim n’est à priori pas une grosse carte. Elle ne coûte que 2 énergies et procure 3 points de puissance. Cependant, bien utilisée, elle peut devenir l’atout qui fera tourner la partie à votre avantage. Ainsi, si elle est défaussée, elle se transforme en 2 cartes 0/3, soit 6 points de puissance à répartir comme bon vous semble, sur 1 ou 2 emplacement(s), à n’importe quel moment – puisque le coût de ces nouvelles cartes est de zéro.

L’astuce consiste à garder ces deux cartes jusqu’au dernier tour, et de les associer à une grosse carte de fin de partie (Hulk, L’abomination, Odin…) pour surprendre l’adversaire. En effet, la plupart du temps, ce dernier n’agira que sur un seul terrain, sortant lui aussi une grosse carte. Sauf que de votre côté, avec le coût 0 des cartes Swarm, vous pouvez à la fois sortir une grosse cartes et ces 6 points de Swarm, ce qui complique sensiblement la manœuvre pour l’adversaire…

Pour que la stratégie fonctionne, il faut que votre deck contienne quelques cartes de défausse (Blade, Sif, Sword Master…). Ajoutez-y Apocalypse, qui bénéficiera aussi de cette stratégie de défausse, au cas où Swarm ne sortirait pas. Une stratégie en phase avec la nouvelle saison, puisque passer premium en ce moment vous permettra d’acquérir la carte Modok, une 5/8 qui une fois révélée défausse toute votre main…