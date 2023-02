Marvel Snap – Trois cartes indispensables pour débuter et battre vos amis

Marvel Snap est sans aucun doute le phénomène mobile de l’année 2022, et rien ne semble indiquer une baisse de régime en ce début d’année 2023. Les joueurs sont toujours aussi nombreux à prendre part à ces duels de cartes dans l’univers Marvel, et le bouche à oreille continue de faire son travail. Les nombreuses variables durant ces duels en font un jeu de société excitant, et l’immensité du catalogue Marvel permet pour le moment un renouvellement permanent des personnages et des arènes de jeux proposés. La saison 5 devrait d’ailleurs débuter très bientôt, le 7 février, mettant à l’honneur de nouvelles cartes et de nouveaux lieux.

Chaque victoire, chaque évolution de l’une de vos cartes vous permettra de progresser dans votre niveau de collection, et de récupérer de nouvelles cartes, plus rares, mais pas forcément plus utiles pour vous… Car là est l’une des forces du titre: chaque carte a ses qualités, et doit s’adapter à un style de jeu. Une carte géniale pour un joueur peut très bien s’avérer être une carte quasi inutile pour un autre, car mal entourée. Aujourd’hui, nous vous conseillons 3 cartes qu’il nous parait important de conserver dans un deck de débutant, jusqu’au niveau de collection 100, souvent considéré comme le début de l’aventure Marvel Snap. Attention, ce ne sont que des conseils. À partir de ces niveaux là, vous aurez ensuite besoin de penser votre deck dans son entièreté pour affronter des adversaires de plus en plus coriaces et préparés.

Gamora

Même si elle fait partie du deck de base du jeu, et ne dépend pas de votre niveau de collection, nous conseillons de conserver Gamora longtemps dans votre deck de base. Son coût est de 5, et son pouvoir de base est de 7. C’est déjà un excellent rapport dépense/efficacité. De plus, si vous jouez Gamora au même endroit que la carte d’un adversaire dans le même tour de jeu, elle bénéficie d’un gain de +5, pour un total de 12 points de pouvoir.

Notre avis: Avec un gain possible de 12 points de pouvoir pour 5 dépenses, Gamora est l’une des meilleures cartes à jouer au 5ème tour. Votre adversaire aura déjà limité sa marge de manœuvre en jouant d’autres cartes aux tours précédents, et il est plus facile d’imaginer où il jouera, et de le contrer. Enfin, cela vous laisse la possibilité de jouer un tour 6 aussi puissant…

Mr Fantastic

Dans Marvel Snap, certains emplacements sont injouables, et il faut trouver une solution pour marquer quelques points sur ces lieux. Même si Mr Fantastic n’est pas une carte d’une grande puissance, il permet de remporter 2 points par lieu s’il est joué au milieu. Bien placé, il peut valoir 6 points de puissance pour un coût de 3.

Notre avis: C’est pour nous l’une des meilleurs cartes de coût 3, car elle permet de remporter des points dans différents lieux, même ceux où il vous sera interdit de jouer des cartes. Il ne vous sera pas rare de remporter des lieux 2 à 0 grâce à Mr.Fantastic. Ce n’est pas une carte exceptionnelle, mais son utilité est indéniable pour un début de carrière sur Marvel Snap.

Domino

Dans Marvel Snap, particulièrement en début d’aventure, refuser de jouer un tour de jeu car vous n’avez pas les bonnes cartes peut s’avérer problématique. Avec Domino dans votre deck, vous êtes assurés de pouvoir jouer le tour 2, ce qui n’est pas négligeable. 2 points dépensés pour un gain de 3 pouvoirs, vous trouverez de meilleurs rapports dépense/gain par la suite, mais pour un début de carrière, vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté.

Aujourd’hui, à un niveau de collection 290, Gamora et Domino font encore partie de notre deck, preuve de l’importance qu’elles ont pris dans notre jeu. Nous le rappelons, ces trois cartes sont uniquement des conseils, que nous pensons pertinents, pour vous permettre de bien débuter votre aventure. Mais libre à vous de choisir les 12 cartes qui constitueront votre deck de jeu durant vos premières heures d’expériences. Par la suite, en montant dans les niveaux, vous pourrez étudier des combos gagnants, pour aller encore plus loin. Et vous, quelles sont les cartes que vous conseilleriez de garder quelque temps dans votre deck?