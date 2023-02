Le Monde Quantique s’invite dans la nouvelle saison de Marvel Snap

C’est cette nuit, à 4h du matin qu’a été lancée la nouvelle saison de Marvel Snap. Après un tour dans les Terres Sauvages, c’est cette fois-ci dans le Monde Quantique que le jeu nous propose de partir en mission, en profitant de la sortie d’Ant-Man et la Guêpe: Quantumania la semaine prochaine. Ce rendez-vous dans l’infiniment petit durera jusqu’au 7 mars prochain, et propose son lot de nouveautés comme il est maintenant de coutume chaque mois. Ainsi, il vous est possible dès aujourd’hui d’accéder à de nouvelles cartes, et à une carte premium créée spécialement pour la saison. Enfin, de nouveaux lieux seront également mis à l’honneur pour pimenter les combats déjà fortement variés.

La nouvelle carte star de la saison, c’est Modok. Il prend la place de Zabu, qui était la star de la saison précédente, et qui devient maintenant disponible dans la progression normale du jeu. Modok est jouable contre 5 énergies, et apportera 8 points de puissance. De plus, dès que vous jouerez cette carte, toute votre main sera défaussée. Un atout de choix pour un deck basé sur la défausse. Comme depuis quelques mois, il faudra atteindre le niveau 50 du season pass si vous souhaitez obtenir Modok gratuitement. Si vous choisissez de passer à la caisse et de devenir premium, Modok rejoindra votre équipe immédiatement.

Trois autres cartes, une par semaine, apparaitront pour la première fois dans le jeu ce mois-ci. Elles seront accessibles dans le pool 5, ce qui correspond à un niveau de jeu très élevé, ce qui en fait des cartes rares pour le moment. Ghost apparaitra le 14 février, Stature le 21 février, et Kang le 28 février.

Enfin, sachez que quatre lieux feront leur apparition durant cette nouvelle saison. Ils seront chacun mis à l’honneur pendant une semaine, où leurs chances d’apparitions seront donc plus élevées.

Le camp Lehigh : ajoute une carte aléatoire de coût 3 à la main de chaque joueur

: ajoute une carte aléatoire de coût 3 à la main de chaque joueur Le Tunnel Quantique : Quand vous jouez une carte ici, elle s’échange avec une autre carte de votre deck

: Quand vous jouez une carte ici, elle s’échange avec une autre carte de votre deck Le Monde Quantique : Quand vous jouez une carte ici, sa puissance est ajustée à 2.

: Quand vous jouez une carte ici, sa puissance est ajustée à 2. La Ligne Temporelle Sacrée: le premier joueur qui remplit ce lieu obtient une copie de sa main de départ.

À vous de préparer votre deck minitieusement, en fonction du pouvoir de ces lieux. En tout cas, cette nouvelle saison de Marvel Snap, basée sur la sortie cinéma d’Ant-Man permet de confirmer la force du jeu. Le catalogue est toujours aussi énorme, et si Marvel commence à faire coïncider ses nombreuses sorties cinémas avec ses nouvelles saisons du jeu, nous ne sommes pas au bout de nos surprises.