Marvel Snap – Les parties entre amis arrivent !

Gros succès du moment du jeu mobile, et même du jeu vidéo tout court, Marvel Snap avait jusqu’ici tout de même un trou dans la raquette : l’impossibilité de défier un ami. Ce devrait être réparé dans la journée, ainsi qu’annoncé sur Twitter.

It's coming… Get ready for Battle Mode where you can challenge your friends and see who's really the best! pic.twitter.com/XPxkPXtRN8 — MARVEL SNAP (@MARVELSNAP) January 30, 2023

Les matchs utiliseront le même système que pour les parties classiques, à base de cubes à gagner/perdre, avec la possibilité de doubler la mise en cas de « Snap » : si un joueur est suffisamment certain de remporter le match, il peut « snapper » avant la fin de la partie pour remporter le double de cubes, et en faire perdre autant à l’adversaire !

Dans une partie entre amis, chaque joueur commence avec dix cubes, et chaque défaite lui en fait perdre deux (quatre en cas de Snap). Le premier arrivé à zéro a perdu. Pour lancer une partie entre amis, pas besoin de liste ou de « demande d’amis » : on génèrera un code qu’il faudra partager avec l’adversaire souhaité. Ce qui permettra aussi de lancer des matchs contre des inconnus, avec des codes balancés sur les réseaux sociaux, voire contre des personnalités de Twitch ou de YouTube, qui pourraient elles aussi partager ou accepter des codes (et c’est sûrement aussi ce qu’espèrent les développeurs, Twitch étant un catalyseur de succès très important pour les jeux vidéo).

La fonctionnalité devrait se déployer dans la journée, et sera peut-être même disponible dès publication de cet article. Une nouvelle option qui dynamisera probablement le titre, qui peut souffrir de temps morts une fois toutes les missions disponibles épuisées. Car si le jeu peut se jouer comme un « vrai » free-to-play, sans sortir un seul centime de sa poche, la progression finit par être franchement ralentie ; et l’envie de malgré tout mettre une petite pièce pour continuer à avancer peut être freinée par le coût assez exorbitant induit par le modèle de progression : on paie en monnaie in-game pour faire évoluer ses cartes et en même temps son niveau de collection, et on remporte une nouvelle carte d’abord tous les 4 niveaux de collection, puis 8, puis 12…

En sachant que pour grimper de 10 niveaux, il faut s’affranchir de 500 crédits, et que ces même 500 crédits coûtent entre 5 et 10€ selon les packs, on voit vite que le prix d’une carte, de plus distribuée « à l’aveugle », fait réfléchir à deux fois…