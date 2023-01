Nba All-World – Le nouveau jeu mobile de Niantic (Pokémon Go) disponible dès maintenant

Fondée en 2010, le nom de l’entreprise Niantic est aujourd’hui immédiatement associé à celui de son plus grand succès: Pokémon Go. Sorti en 2016, le jeu mobile en réalité virtuelle comptait encore 80 millions de joueurs actifs dans le monde en 2022, après avoir atteint des pics à plus de 150 millions d’utilisateurs en 2017. Même si Pokémon Go est bien parti pour rester encore longtemps au sommet, notamment avec l’ajout des nouvelles générations de Pokémon dans le jeu, Niantic a décidé d’ajouter une nouvelle corde à son arc, et pas des moindres. Le nouveau jeu mobile en réalité virtuelle du studio, nommé NBA All-World est disponible dès aujourd’hui 17 Janvier en France, en lancement anticipé. Il est d’ores et déjà téléchargeable gratuitement sur iOS et Android. Le privilège accordé à l’hexagone est appréciable, car le jeu ne sera disponible qu’une semaine plus tard, le 24 janvier, pour le reste du monde.

Crée en partenariat avec la NBA et l’association des joueurs de la ligue nord-américaine de basket-ball (NBPA), le jeu se déroulera bien entendu dans l’univers de la balle orange. Comme pour Pokémon Go, le studio est parti d’une envie simple : faire sortir les gens, et les faire explorer leur environnement plus ou moins proche. Dans All-World, vous ne rencontrerez pas de petites créatures, mais de très grands messieurs. Au hasard de vos pérégrinations dans les rues, GPS activé, vous aurez la possibilité de rencontrer virtuellement des joueurs de basket issus de la NBA que vous aurez la possibilité de recruter dans votre effectif.

Chaque joueur recruté dans votre équipe sera ensuite personnalisable et pourra améliorer son niveau en s’entrainant. NBA All-World est un véritable hommage à l’univers de la NBA et ce qui l’entoure. En continuant de vous balader dans la vie réelle, vous pourrez ainsi accéder à des magasins de chaussures virtuels, à des magasins de boissons, des banques, ou encore des terrains d’entrainements. Pour améliorer l’immersion, plusieurs partenariats avec de célèbres marques de sneakers, de boissons ou de maillots sont déjà signés.

«Notre jeu NBA propose un gameplay excitant où vous pouvez affronter les meilleurs sportifs du monde et mesurer l’étendue du phénomène de la NBA via différentes thématiques, qu’il s’agisse de chaussures, de musique ou de mode. Les joueurs devront explorer le monde réel pour découvrir ce que l’univers de la NBA leur réserve. L’exploration est une étape essentielle vers la victoire.» John Hanke, patron et fondateur de Niantic

Prenant exemple sur le modèle de Pokémon GO, lorsque vos joueurs seront assez développés, vous pourrez vous rendre dans des arènes où il vous sera possible d’affronter les stars NBA contrôlées par d’autres joueurs, toujours sur votre mobile. Chaque duel sur le playground vous permettra d’apparaître dans le classement de l’arène, et pourquoi pas d’en devenir le champion. Dans un respect des lieux du basket-ball, Niantic assure que quasiment chaque playground réel servira de lieu d’accueil à une arène virtuelle. All-World souhaite ainsi que les joueurs se retrouvent à la fois pour des affrontements sur téléphone, mais aussi et surtout, qu’ils profitent de ces moments pour s’amuser avec un vrai ballon et autour de véritables paniers. Plus de 100 000 arènes sont pour le moment répertoriées dans le monde. Sachez également que toutes les communes de France auront des points d’intérêt dans le jeu.

Au programme dès le lancement, vous aurez la possibilité de rencontrer et de recruter 75 joueurs de basket professionnels, mais d’autres s’ajouteront dans un futur proche. Pour les connaisseurs de la NBA, sachez que Karl-Anthony Towns, Jordan Poole, Andrew Wiggins et Jalen Green sont les premiers ambassadeurs de All-World. L’équipe Niantic assure que le travail effectué depuis cinq ans sur ce jeu permettra de vivre une expérience unique. De nouveaux contenus seront ajoutés au fur et à mesure de l’année, notamment de nouveaux joueurs ou des vidéos exclusives autour de la NBA. Niantic assure également avoir beaucoup travaillé sur l’animation et sur les mouvements que pourront effectuer vos joueurs au cours de vos affrontements, afin de rendre l’aventure la plus immersive possible.

Explorer le monde, créer votre équipe, l’améliorer, partir à la conquête des arènes. Voilà les tâches qui vous attendent. Une nouvelle ère s’ouvre pour Niantic avec ce NBA All-World. Proche de Pokémon Go dans son principe de réalité virtuelle et sa volonté de faire se rencontrer les gens à l’extérieur, il reste à savoir si la licence NBA sera capable d’attirer autant d’utilisateurs que la licence de Nintendo. Le lancement de l’application en France dès cette semaine sera déjà un bon indicateur.