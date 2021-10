Pikmin Bloom – Préparez vous à enfiler vos baskets !

Hier, la licence culte Pikmin fêtait ses 20 ans. Coïncidence ou pas, aujourd’hui, Nintendo et Niantic, à l’origine du phénoménal Pokémon GO, décident de renouveler leur collaboration pour sortir un nouveau jeu mobile en réalité augmentée baptisé Pikmin Bloom. Et forcément, cela nous intéresse ! En effet, les deux sociétés ont misé sur les Pikmin, des créatures végétales minuscules toutes mignonnes qui ont émergé de l’esprit de Shigeru Miyamoto.

Comme Pokémon GO, toute l’expérience de Pikmin Bloom se base sur la distance que vous ferez à pied. Développée pour apporter un peu de bonheur dans les escapades pédestres quotidiennes, les joueurs vont pouvoir trouver des jeunes plants de Pikmin avec lesquels ils vont pouvoir interagir. Plus le joueur marche et plus son équipe de Pikmin s’agrandit pour le suivre partout ! Il y a de nombreux types de Pikmin qui n’attendent que d’être nourri de nectar pour que de magnifiques fleurs éclosent sur leur tête.

Dès qu’ils fleuriront, les Pikmin pourront faire pousser de la végétation dont des fleurs partout où ils iront laissant alors un sentier coloré derrière eux. Les joueurs pourront alors regarder le monde autour de lui s’animer et regarder ces vieux trottoirs en bétons devenir de sublimes sentiers fleuris et colorés : de quoi redonner du baume au cœur sur le chemin du travail ou de l’école. Un concept qui fait du bien notamment avec les nombreux confinements et couvre-feu que la crise sanitaire a pu nous faire subir.

Mais ce n’est pas tout ! Pour aller jusqu’au bout de cette expérience unique, l’application inclut un journal dans lequel le joueur pourra consulter le nombre de pas effectués ainsi que son parcours. Ce journal se présente comme un véritable conservateur de souvenir puisque le joueur aura la possibilité d’ajouter des notes et des photos : l’occasion idéale de garder en mémoire ce que vous avez pu faire au cours de votre journée.

Si Pokémon Go et Pikmin Bloom partagent quelques mécaniques en commun comme la réalité augmentée ou encore la navigation avec une carte, ce nouveau projet permet à Nintendo et Niantic d’attirer un grand public en proposant une application mélangeant plusieurs thématiques comme, bien sûr le jeu vidéo mais aussi et surtout le bien-être. De plus, le fait de pouvoir partager sa journée emmène l’application sur le terrain du réseau social ludique et qui n’enferme pas ses utilisateurs sur eux-mêmes puisque pour avoir du contenu à partager, il faut sortir dehors !

D’ailleurs, l’application aura quand même un intérêt dans les zones où il y a peu de joueurs. C’est un détail qui paraît important de souligner car si vous habitez à la campagne, vous n’avez pas du beaucoup profité de Pokémon GO, alors que là, tout le contraire, et c’est formidable ! Cela permet de toucher davantage de personnes. Nous pouvons cependant regretter que l’application ne comprenne que les déplacements à pied et non pas les déplacements des personnes en situation de handicap, mais cela viendra très certainement dans une mise à jour.

Pikmin Bloom a prévu d’organiser une journée communautaire mensuelle où les joueurs pourront se réunir pour se promener, planter et jouer ensemble. L’application gratuite est disponible dès maintenant sur l’App Store et Google Play en Australie et à Singapour. Elle sera bientôt disponible dans d’autres pays pour qu’un maximum de joueurs puissent rendre leurs promenades quotidiennes plus ludiques ! On espère une date de sortie pour la France très bientôt, alors préparez vos baskets !