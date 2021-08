Pokémon GO – Pourquoi les joueurs appellent au boycott ?

Finies les herbes hautes et la pelouse bien plus verte que celle du voisin pour Niantic ? C’est la question qu’on peut légitimement se poser au vu du tollé qui se fait entendre via les réseaux sociaux concernant Pokémon GO. En effet, certains membres de la communauté du jeu mobile ont poussé leurs collègues dresseurs à participer à un boycott de l’application le 5 août 2021, baptisé Pokemon No Day.

Si la maison mère Nintendo s’est refusée à tout commentaire concernant cette action menée par les dresseurs Pokémon aux quatre coins du globe, et que, bien évidemment, aucun chiffre n’a été révélé au sujet de l’impact de ce boycott sur l’application, sachez que le mouvement se poursuit, et qu’il va même se durcissant.

Malgré la réaction de Niantic, par laquelle le studio s’est voulu rassurant et s’est dit “à l’écoute des joueurs”, rien n’y fait, la communauté Pokémon GO ne décolère pas. Mais qu’en-est il de cette gronde ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi un énième drama tel que les réseaux peuvent les engendrer est parvenu à faire trembler Niantic ? Retour sur le Pokémon Go Gate.

Les sources du boycott sont liées à la pandémie mondiale de Covid-19. Afin de permettre aux joueurs de jouer depuis leur domicile, le studio de développement avait inclus de nombreuses features connus sous le nom de “Bonus d’Exploration” en 2020. Parmi elles, la plus importante était l’augmentation de la distance d’interaction entre les PokéStops et les Raids. Une modification des règles qui permettait aux dresseurs de faire tourner des disques et de gagner des objets tout en gardant leurs distances vis-à-vis des autres joueurs.

Mais les choses ont commencé à dégénérer, à partir du moment où Niantic décida de retirer ces features, malgré les remarques et doléances de sa communauté. Gronde qui a fini par tourner au drama général, jusqu’à l’appel au boycott de l’application, avec un “Pokémon NO Day”, qui s’est tenu le 5 août 2021.

Certes, ces features n’avaient absolument pas pour but d’être permanentes, et les joueurs en étaient prévenus dès le départ. Cependant, l’état sanitaire mondial est toujours très fragile, et certains pays sont même soumis à de nouvelles restrictions (confinement, restriction des déplacements…). Ces changements permettaient donc aux dresseurs de poursuivre leurs quêtes pour devenir “Le meilleur dresseur” et “se battre sans répit” (NDLR : de rien), tout en respectant les gestes barrières.

Today is a sad day. It marks the beginning of a new chapter in the relationship between Niantic and the Pokémon GO playerbase. A thread 👇🏻 pic.twitter.com/GBhvNQnVva — Kratos TL50 (@KratosPogo) August 1, 2021

L’annonce de la suppression de ces fonctionnalités aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, a provoqué un véritable déchainement sur Reddit. De même, sur Twitter, le hashtag #BoycottNiantic s’est retrouvé en tendance, des centaines d’utilisateurs exprimant leurs désaccords concernant la politique, décrite comme irresponsable, de Niantic.

Si le studio a fait son (pseudo) mea culpa en bottant en touche, soulignant qu’une nouvelle saison allait débuter le 1er septembre, en apportant avec elle son lot de nouveautés, l’affaire est loin d’être finie pour autant. Ce n’est pas la première fois (ni la dernière) que la communauté Pokémon GO se dresse ainsi contre Niantic (souvenez vous de l’affaire de l’Ultra Unlock). Cependant, il semble qu’un cap soit en passe d’être franchi, et que de nombreux dresseurs pensent désormais au divorce.

Connaissant la politique de Nintendo (ne pas écouter les remarques, quoi qu’il arrive), on peut d’ores et déjà supposer que tout ceci est loin d’être terminé. Puissance des réseaux sociaux Versus la firme au plombier, nous avons hâte d’assister au prochain round de ce match.