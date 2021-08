Pokémon GO – Le mois d’août lève le voile sur son programme

Ça y est, le dernier mois des vacances d’été démarre. D’ici peu, les veinards qui peuvent profiter de vacances devront faire face à la triste vérité : le retour à la vie active… enfin, à moins qu’ils ne soient occupés à scander des slogans anti-pass sanitaire dans les rues ou sur les rond-point (ces gens-ci vont probablement devoir pousser la chansonnette bien après la rentrée). Bref, quitte à être dehors, ces derniers auront probablement tout aussi bien fait de se renseigner sur le planning des événements qui auront lieu dans Pokémon GO durant le mois d’août puisqu’ils seront au meilleur endroit pour en profiter.

Comme chaque mois, Niantic met à jour le planning des monstres de poche pour désigner qui prendra part aux rencontres avec les fans, qui prendra place dans les différents Raids, qui élira domicile dans des œufs… Il est donc temps pour nous de feuilleter le planning de ce mois d’août, un mois qui s’annonce déjà franchement chaud (et bien sûr, nous ne parlons pas de température).

Pour changer de d’habitude, on va démarrer avec les roulements. Ce mois-ci, alors que Furaiglon prend la porte, ce sera au tour d’Éoko de visiter les joueurs qui auront rempli une phase d’Étude. Vu qu’il est disponible en version chromatique depuis le GO Fest qui s’est tenu il y a quelques semaines, les plus chanceux auront la possibilité de l’ajouter à leur arsenal de monstres de poche.

Si les phases d’Étude ont l’intention d’offrir la vedette à une bestiole de la 3ème génération, les Raids, eux, misent plutôt sur l’actualité puisque ce sont des créatures issues des remakes attendus pour la fin d’année qui trôneront au sommet des arènes. Et qui de mieux que Dialga* et Palkia* pour ce boulot. Le monstre en couverture de Pokémon Diamant est déjà en poste depuis quelques jours et y restera jusqu’au 6 août. Celui de platine prendra donc ensuite la relève jusqu’au 20. Un dernier monstre mystère terminera le mois.

Enfin, il est temps de vérifier quelles bêtes se verront dérouler le tapis rouge les mardis lors des Heures des Pokémon Vedette. Le premier, mardi 4 août, la star sera Magneti*. Capturer le Pokémon Élektrik/Acier vous permettra d’empocher le double de Poussière Étoiles. Le mardi 10, ce sera au tour de Sancoki dans sa forme orientale. Sa capture vous récompensera avec un bonus d’expérience. Ceux qui aiment chasser le mardi retrouveront ensuite l’autre version de Sancoki la semaine suivante avec un bonus de bonbons à la capture. Les 2 derniers mardis du mois offriront de briller à 2 monstres encore inconnus.

Place à présent aux festivités spéciales. Pour commencer le bal, il est bon de rappeler qu’un événement est déjà en cours. En effet, depuis maintenant quelques jours et jusqu’au 3 août, la première semaine de l’Ultra Bonus est en cours. Il ne vous reste donc qu’une poignée de jours pour empocher le plus de fossiles (Dinoclier et Kranidos profitaient de l’occasion pour apparaître en version chromatique devant les veinards) possibles ou des Porygon (en rappelant que le thème de cette fête était le temps et que c’est pour ça que Dialga était aussi invité).

À votre avis, on a quoi ensuite ? Une fête sur le thème de l’Espace naturellement ! Comme pour la première semaine de l’Ultra Bonus, cette 2ème partie (qui aura lieu du 6 au 17 août) aura son égérie : Palkia. Bien entendu, il ne viendra pas seul puisque des monstres tels que Mélofée*, Lewsor, Psystigri, Kangourex* ou Scarhino* seront aussi de la partie. Et, comme toujours, une Étude ponctuelle sera proposée aux joueurs afin de rencontrer plus de monstres ou d’ajouter des objets plus ou moins rares à leur inventaire.

En parallèle de cet événement, le week-end du 14 et 15 se tiendra une édition spéciale de la Journée de la Communauté. Cette dernière sera consacrée à une des bestioles préférées de Niantic (vu la fréquence des célébrations auxquelles elle prend part) : nous parlons d’Évoli. Durant ces 2 jours, entre 11h et 17h (format pandémie), la mignonne créature sera omniprésente dans Pokémon GO pour le bonheur des fans. Côté bonus, la durée d’incubation des œufs sera divisée par 4. Enfin, le point le plus important, faire évoluer Évoli en Nymphali sera simplifié le temps de l’événement. En effet, il ne faudra que 7 cœurs au lieu 70 pour ajouter le monstre à votre collection.

Enfin, 2 derniers événements devraient avoir lieu pour clore ce mois chargé dans Pokémon GO. Le premier sera la dernière partie de l’Ultra Bonus (dont tout reste à apprendre sauf la date : du 20 au 31 août). Le dernier sera naturellement une nouvelle itération de la Soirée Combat GO. Elle se tiendra le 26 août de 18h à minuit et récompensera les braves participants avec des bonus de Poussières d’Étoile.

Un mois indéniablement chargé donc pour les joueurs de Pokémon GO qui pourront prendre du plaisir à chasser bien des bestioles. Un rappel avant de se quitter : en ces périodes difficiles où les sujets comme les masques et les vaccins crispent, ne transformez pas votre quotidien (et celui des autres) en combat politique stérile. Continuez d’assurer votre sécurité et celle de votre famille en évitant les contacts physiques, en portant un masque et en vous lavant les mains fréquemment.