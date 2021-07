Pokémon – À quoi jouer en attendant la suite du programme ?

Nous sommes maintenant fin juillet et les plus chanceux d’entre nous (généralement les enfants) ont encore un bon mois de vacances avant de retrouver les joies des manifestations, de l’actualité oppressante ou tout simplement le chemin des classes ou du bureau. Un temps qui peut sembler bien long pour un Pokéfan en manque de nouvelles créatures, du frisson de la capture et de la découverte de terres inconnues. Et ces pauvres bougres vont encore devoir attendre un moment puisque le prochain voyage ne sera pas avant novembre prochain avec la sortie des remakes de Pokémon Diamant et Perle !

Alors que faire quand il fait trop chaud pour barouder dans son voisinage Pokémon GO à la main et qu’on a bouclé les versions Épée et/ou Bouclier ? Bizarrement, c’est notre découverte de l’archipel Mahala dans Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin qui nous a donné envie d’aborder cet article.

En effet, ce périple nous a fortement séduit et c’est pour ces raisons que nous avons décidé de vous concocter ce guide de voyage spécial, avec de nombreuses destinations et expériences, garantie sans fil d’attente, ni pass sanitaire.

Il aurait été difficile d’aborder ce sujet sans opposer Pikachu à ses plus anciens rivaux. Naturellement, nous faisons bien ici référence à Digimon. La force de Digimon, c’est que c’est la série qui depuis les débuts, attend dans l’ombre. S’il jouissait autrefois d’une visibilité similaire, il faut reconnaître que ça n’a pas duré.

Seulement, avec le temps, si les jeux Pokémon n’ont que très peu évolué, la série de Bandai Namco a bien digivolué comme le prouve la série Cyber Sleuth qui propose une expérience similaire à celle de Pokémon (aventure linéaire, combats au tour par tour, …) sur laquelle viennent se greffer des éléments originaux comme l’approche de la gestion d’équipe (un nombre de points vous force à choisir la stratégie que vous souhaitez adopter). Vous pouvez mettre ces expériences au défi sur PS Vita, PS4, PC et Nintendo Switch. Vivement Digimon Survive !

Alors oui, les Digimon sont des jeux sympathiques mais on avouera préférer une partie de Persona ou de Shin Megami Tensei. Si ces 2 séries partagent de nombreux points communs avec les licences de Bandai Namco et Game Freak (combats au tour par tour, progression linéaire, petits et gros monstres…), elles s’en distinguent tout autant surtout en terme de ton.

Bye-bye le pouvoir de l’amitié et bonjour les ados torturés, les Tokyo post-apocalyptique et la liberté de choix (enfin, de temps en temps). Puis bon, nous, on se lasse pas du système “Press Turn”, trouvaille géniale pour garder le joueur alerte puisqu’il suffit d’une erreur pour voir toute son équipe éliminée. On va pas faire la liste, vous pouvez retrouver des jeux de ces séries sur tout les supports (enfin, sauf Xbox…).

Plus léger maintenant. Enfin, on dit “léger” mais on parle principalement du ton. Oui, parce que si Atlus aime les atmosphères sombres (ça colle avec le bestiaire), le suivant se démarque grâce à l’humour. En vrai, il a probablement sauvé notre été 2020 alors il pourrait bien sauver le votre en 2021. Nexomon: Extinction puise beaucoup dans Pokémon (notamment dans sa progression et son esthétique) mais il n’en est pas une pâle copie. Loin de là même !

Grâce à son écriture soignée, ses personnages mémorables et colorés et son système de combat reposant sur une jauge d’endurance plutôt que sur des points de compétence, ce 2ème volet de Nexomon (qui se suffit à lui-même) est un indispensable pour tout Pokéfan, quelque soit son support de préférence.

Bon, jusqu’ici, notre sélection met principalement en avant des petites et moyennes production mais il existe aussi des titres plus modestes et toujours aussi intéressants. Parmi eux, un se démarque en proposant une approche originale de la formule de Pokémon, c’est Monster Sanctuary.

Sa force, c’est de ne pas être qu’un Pokémon-like. S’il propose bien des combats de monstres, il n’est pas qu’un J-RPG. Le titre édité par Team17 s’approprie les codes de la série et les applique à un Metroidvania. Ainsi, les monstres vous accompagnant vous apporte aussi leurs pouvoirs hors des combats pour vous aider à explorer les moindres recoins de la map à la recherche de secrets. Une curiosité que vous pouvez retrouver sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Pour conclure, on l’a déjà évoqué plus haut mais il est temps pour lui de trouver sa place dans cette petite liste. Ce titre a marqué des points dans toutes les catégories selon nous. Concept simple et intuitif qui force à apprendre ses ennemis, D.A. charmante, univers soigné et relativement cohérent… Nous parlons bien sûr de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sorti récemment sur PC et Switch.

Ce jeu n’est pas une copie parfaite bien sûr (à vrai dire, le Pokémon-like parfait n’existe plus depuis Pokémon Or et Argent) mais ses quelques écueils ont les retrouve aussi dans la série à laquelle on l’oppose. On penchera cependant en la faveur du titre de Capcom pour le travail mis pour iconiser ses créatures mais aussi parce que toutes les mauvaises impressions sont balayées dès la première fois qu’on fend le ciel à dos de dragon ! Allez Game Freak !!! Vous pouvez le faire ça !

Voilà, avec ça, vous devriez avoir de quoi faire et nous avons pourtant bien conscience que la liste est, en vrai, largement plus longue. Final Fantasy World, Ni no Kuni, Octopath Traveler même si voulez… Tellement de jeux dans la catégorie “collection de monstres” auxquels vous pouvez vous essayer (et bien plus encore si vous êtes pas regardant sur la légalité des offres) que vous pourriez en avoir pour des mois, des années même en considérant que les amateurs de cette catégorie attendent toujours Coromon, Chain Monsters, Temtem, …

Maintenant, en attendant les prochains prétendants au titre de Pokémon-like ultime (dossier qui mérite lui aussi qu’on y réfléchisse), vous devriez trouver dans cette liste de quoi faire et peut-être même un jeu qui pourra vous permettre de relativiser le succès abbérant de la série de Game Freak. Sinon, vous pouvez aussi partager le nom de ceux qui ont votre préférence dans les commentaires.