Digimon Survive – Mais pas les espoirs de voir le jeu en 2021

Franchement, le hasard ne fait-il pas bien les choses ? Il y a quelques jours, nous partagions avec vous une liste de jeux, de bonnes alternatives à Pokémon selon nous, liste dans laquelle figuraient d’ailleurs les 2 épisodes de Digimon Cyber Sleuth. Ce segment qui leur était attribué finissait justement avec un souhait, celui de voir débarquer bientôt le prochain titre de la série : Digimon Survive, dont la sortie était encore calée à cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Malheureusement, l’usage de l’imparfait dans la phrase précédente vous donne un indice : ce n’est plus le cas…

Cette info, c’est dans les résultats financiers de la Toei qu’elle nous est apparue. Effectivement, en page 11 de son compte rendu (que vous pouvez feuilleter en cliquant le lien dans les sources), on y découvre que le titre édité par Bandai Namco n’est plus attendu avant un vague “2022”, point qui n’augure rien de bon sur l’état d’avancement du projet… Naturellement, vu que l’éditeur n’a pas encore communiqué sur le sujet, on ne saura que trop vous recommander de prendre des pincettes (d’autant qu’il pourrait s’agir d’une erreur) mais après 9 mois de silence, on peut s’attendre au pire.

Le retour des Digi-monstres, on l’attend depuis un moment… Annoncé en 2018 pour une sortie programmée en 2019, le tactical-RPG-croisé-survival s’est vu reporté à de maintes reprises, 3 ans de suite vers l’année suivante… On pourrait arguer que le contexte sanitaire ne doit pas jouer en la faveur d’Agumon mais les autres studios de Bandai Namco, même ceux ayant annoncé des reports l’an dernier, ont tout de même réussi à livrer Guilty Gear Strive, Scarlet Nexus ou préparer l’arrivée de Tales of Arise (pour septembre) et Super Robot Wars 30 (cet automne). Ici, nous commençons à nous dire que ce qui mijote chez Witch Craft ne doit pas avoir le goût espéré…

Bref, pas de bol pour ceux qui attendaient le renouveau des Digimon, il faudra faire preuve d’encore un peu de patience. Espérons que le Tokyo Game Show ait de quoi nous rassurer… Digimon Survive est attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Et puisque survivre n’est pas encore à l’ordre du jour (à moins que nous parlions du projet qui semble effectivement galérer), nous proposons de renommer ce nouvel épisode de la série “Digimon peine à vivre”.