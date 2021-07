Pokémon Unite – Les Poké-monstres se MOBA-lisent d’ici quelques jours

L’attente nous a paru si longue depuis la fermeture des serveurs de Pokémon Unite… Pour rappel, il y a peu, les joueurs japonais se voyaient offrir la chance de mettre à l’essai le MOBA avec des Poké-monstres, fruit du partenariat entre la boîte de M. Ishihara et le géant chinois Tencent. Naturellement, puisque nous le pouvions, nous avons profité de l’occasion pour mettre le titre à l’essai pendant quelques jours et en sommes sortis tellement conquis que ça a été difficile de lui dire au revoir, même si nous savions que le jeu serait disponible dès cet été. Enfin, notre patience sera bientôt récompensée : la date de sortie de Pokémon Unite a été officialisée.

Effectivement, c’est dans le courant de l’après-midi du 15 juillet que la Pokémon Company a divulguée la date, l’accompagnant d’un trailer et d’une poignée d’informations supplémentaires. Sans plus attendre (et en rappelant que cette nouvelle ne concerne que les utilisateurs de consoles hybrides), Pokémon Unite rejoindra le catalogue de la console de Nintendo le mercredi 21 juillet (ceux qui veulent y jouer sur supports mobiles devront attendre septembre).

La firme de Pikachu a également saisi l’opportunité de cette annonce pour éclaircir un certain nombre de points cruciaux. Tout d’abord, concernant les dépenses, si vous achetez de l’argent in-game sur Switch ou mobile, il ne sera disponible que sur le support où l’achat a été effectué. Cependant, les objets achetés seront disponibles partout. Ensuite, jouer en ligne implique de se faire des amis et vous pourrez en cumuler jusqu’à 500. Enfin, un système jugeant votre fairplay sera de la partie. Il pénalisera les rageux qui, s’ils quittent abusivement leurs parties, finiront par ne jouer qu’avec des CPU ou leurs amis. Attention donc à la qualité de votre réseau.

Voilà donc ce que nous savons. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Pokémon Unite apparaîtra sur Nintendo Switch le 21 juillet. Les joueurs mobile et tablette (et probablement PC) pourront prendre part au combat dès le mois de septembre. Ajoutons enfin que si vous vous lancez dans la version Switch avant la fin du mois de juillet, vous pourrez ajouter Zeraora à votre liste de Poké-monstres à incarner.