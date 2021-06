Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante – On va où là ?

C’est marrant cette nouvelle manière de communiquer, cette façon presque désinvolte de sortir des trailers des semaines après avoir annoncé la date de sortie d’un jeu attendu pour apprendre ou ne dévoiler absolument rien à ses fans… De mémoire, nous, nous n’avons jamais observé ça (en tout cas, on s’en souvient pas). Ceci dit, comme une caisse lâchée en éternuant ou comme une date de sortie lancée en scred’ sur Twitter, Nintendo et la Pokémon Company illustrent enfin la date de sortie des attendus Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante avec un trailer.

Comme indiqué plus haut, pas grand chose de nouveau à découvrir dans cette bande-annonce. En effet, on n’y voit principalement les mêmes choses que l’on a vu dans le trailer initial, celui présenté en février pour fêter les 25 ans de Pikachu et ses sbires, si ce n’est peut-être un court segment semblant se passant au sud de la ville de Charbourg. Devant tant de soin (on parle quand même d’un trailer de 30 secondes qui ne présente rien et coupe sa musique sans respect…), ne serait-ce pas du sabotage ?

En tout cas, ca y ressemble… Qu’est-ce qui se passe avec cette licence franchement ? Si on se doute bien que ca devient difficile de se renouveler (d’ailleurs on sent aussi que la compagnie se cherche), ça commence à faire vraiment de la peine… Déjà avant la sortie de Little Town Story, Game Freak annonçait vouloir laisser sa place à du neuf en favorisant les projets originaux… Mais au point de saboter Pokemon ? Autant offrir des vacances à la série, non ?

Enfin, ça ne devrait pas empêcher Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante de sortir et de se vendre par palettes quand viendra le 19 novembre et ce sera tout autant le cas (probablement) pour Légendes Pokémon : Arceus (le 28 janvier). Ceci dit, permettez-nous de conclure avec ce commentaire qui vient du cœur : maintenant que Pokémon n’est plus sur le chemin, on peut peut-être espérer de vraies révélations de l’E3.

Ah ! Nous vous invitons à participer au débat dans les commentaires en rappelant que, nous aussi nous avons des attentes de Pokémon mais aussi toujours de l’amour pour la série. Seulement nous déplorons l’approche qu’ont choisi les gars derrière le jeu qui, plutôt que d’offrir à l’IP de grandir avec son public, ont préféré faire grandir que le marketing autour…