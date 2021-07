Le premier volet de Nexomon devrait bientôt débarquer sur consoles

Surpris ! Séduit même. C’est l’état dans lequel nous avait laissé Nexomon: Extinction lors de sa sortie sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch l’an dernier. En effet, nous nous sommes lancés dans l’aventure certains d’y découvrir guère plus qu’un autre prétendant au succès de Pokémon (notamment parce que nous avions aussi joué au premier volet sur mobile auparavant) et nous y avons découvert bien plus : un voyage prenant et drôle, une histoire pas très originale mais bien racontée et des personnages attachants… Bref, nous avons passé un agréable moment.

Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls. La presse s’est montrée plutôt positive à son égard, pareil pour les critiques populaires comme en témoigne la page du soft sur Steam affichant un score de 90% d’avis positifs sur plus d’un millier d’avis. Indéniablement, si on ne peut pas parler de “succès monstre” (un succès d’ailleurs difficilement quantifiable puisque qu’il est difficile de trouver des chiffres réels pour les ventes) mais un succès tout de même, en tout cas assez pour que les fans réclament à cor et à cri le premier épisode sur la machine de leur choix… Un vœu sur le point d’être exaucé.

Effectivement, ce n’est pas franchement une surprise mais le duo responsable du miracle Nexomon: Extinction (Vewo Interactive Inc. et PQube) se réunit de nouveau pour offrir à Nexomon premier du nom une sortie en grande pompe sur consoles. En effet, les partenaires ont annoncé par le biais d’un trailer que le fruit de leur effort commun se frayera un chemin sur consoles Xbox (One, Series X et S), PlayStation (4/5) et Nintendo Switch, vidéo que vous pourrez naturellement retrouver ci-dessous.

Attention cependant, à la différence de sa suite, le premier volet de Nexomon n’a pas été développé pour la console. Il s’agit avant tout d’un jeu mobile, porté sur PC puis ensuite porté sur console. Il devrait donc, par conséquent, souffrir des mêmes problèmes rapportés par les utilisateurs PC (une difficulté assez mal dosée (pour ne pas dire absente) et une traduction de qualité moyenne (ceci dit, au moins, ce sera en français mais ça reste à être confirmé))… Ajoutons à ça le fait que certains vont découvrir le premier volet après avoir terminé le second…

Donc, bonne ou mauvaise nouvelle, on vous laisse trancher, nous serons probablement là quand le titre sortira pour le soumettre au test. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre patiemment qu’une date de sortie tombe et, qui sait, la confirmation de l’existence d’une édition physique pour ceux qui aiment voir les collections complètes sur leurs étagères. Dans l’attente, Nexomon est, pour le moment, disponible sur appareils Android, iOS et sur PC (via Steam).