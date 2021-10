Pokémon GO – Niantic retire enfin un des pires éléments du jeu

C’est fou comme 5 ans ça passe vite. Non seulement ça passe vite mais ça peut bouleverser nos existences de bien des manières. Loin de nous de vouloir insister avec l’actualité de ces dernières années mais, à l’échelle de notre pays, nous pourrions par exemple parler de l’apparition de cet effroyable virus qui a transformé nos quotidiens, de la transformation du bipartisme politique (ne nous étalons pas là-dessus) et, qui sait, peut-être même de l’évolution de nos modes de consommation. Enfin, si nous dressons ces parallèle avec Pokémon GO c’est que, comme vous le savez certainement, l’application de Niantic a, elle aussi, soufflé les bougies de son cinquième anniversaire cet été.

Que de chemin parcouru en 5 ans. Si le fond est toujours le même, la forme a bien évolué pour ce jeu qui accompagne désormais 150 millions de joueurs dans leur quotidien (chiffres de 2020). Mais il reste encore tant à faire pour conserver les habitués, rappeler des anciens ou accueillir des débutants et ça, si ça se passe naturellement par la création d’événements inédits ou régulier et l’ajout de monstres, ça s’opère aussi par l’apport de menues modifications en terme de gameplay et de mini-attentions pour rendre le jeu plus digeste, bref un peu comme celles dont nous allons parler dans ces lignes.

Cette semaine, Niantic a partagé la liste des différents points sur lesquels il va revenir avec les prochaines mises à jour. De nombreux aspects devraient être corrigés afin de satisfaire le plus grand nombre de joueurs, débutants ou pas. Ça devrait même commencer dès l’inscription d’ailleurs puisque le titre permettra enfin de suggérer des noms aux nouveaux utilisateurs, une bonne idée puisque cinq ans ont généré la création de plus d’un milliard de comptes (soit autant de pseudos inutilisables). Ensuite, ces mêmes joueurs pourront apprécier tout un lot de conseils pour leur rendre l’expérience agréable (notez que cette option a déjà été ajoutée si vous ne l’aviez pas encore remarquée).

Et ce n’est pas tout ! Pour être certain que les novices partent sur de bonnes bases, Pokémon GO accueillera un nouveau lot de quêtes pour débutant, ces dernières permettant d’empocher tout un tas d’objets utiles pour démarrer le jeu (et mettre en pratique les conseils évoqués plus haut). C’est peut-être le moment pour les habitués de suggérer le soft à leur entourage (et pourquoi pas les parrainer). Et quitte à s’accompagner de nouveaux joueurs, pourquoi ne pas les aider à chasser et profiter de l’occasion pour faire éclore des œufs.

Et si vous pensez de la sorte, vous serez probablement ravi d’apprendre que, d’ici peu, il sera enfin possible de passer l’épuisante (à la longue) cinématique d’éclosion ! Fini les monstres rares qui vous passent sous le nez faute à cette longue cinématique s’imposant à vous. Finies les occasions manquées de squatter un Raid avec des inconnus à cause de cette cutscene. D’ici peu, vous pourrez tout simplement récolter les fruits de votre marche sans plus attendre.

Finalement, le seul point qui nous semble curieux, c’est que Niantic confirme l’arrivée prochaine de fonctions inédites pour les PokéStops. Pas de précision supplémentaire pour celle-ci en revanche, il faudra attendre soit que le studio nous en parle plus ou qu’il ne mette à l’essai ces fonctions quelque part ce qui semble prévu pour bientôt. Mais où et quand ? On ne devrait pas tarder à en savoir plus.

Alors, qu’en pensez-vous ? Jouez vous déjà entre amis ? Allez-vous tenter de convaincre votre entourage de vous rejoindre dans le jeu ? Pokémon GO fête actuellement Halloween avec des monstres fantomatiques, venimeux ou tout bêtement déguisé jusqu’au 1 novembre. En croisant les doigts, vous trouverez peut-être plein de bonbons, ou un Mimigl shiny !