Pokémon Diamant Scintillant et Perle Éclatante – Coup de filet sur les previews

Nous ne sommes plus qu’à une poignée de semaines de la faste saison de Noël. D’ici peu, les discours écologistes laisseront la place à un stress nouveau : la course aux jouets, ces longues heures à fouiller les rayons (physiques comme virtuels) à la recherche des cadeaux à la mode. Et parmi eux : Pokémon Diamant Scintillant et Perle Éclatante.

Les fans et la presse ont eu beau grincer des dents lors de la diffusion des premières images, leur succès est quasiment garanti. Prenez pour preuve le cas du remake de Pokémon Diamant. Ce dernier n’est pas encore disponible qu’il caracole en septième position des produits les plus achetés de la catégorie jeu vidéo sur Amazon. Ceci dit, si ces remakes vous inquiètent toujours malgré les prises de parole de la Pokémon Company, peut-être que les nouvelles informations apparues sur le net dernièrement sauront vous rassurer.

D’où viennent-elles ? Il semblerait que des rédactions au quatre coins du globe aient été invitées par Nintendo afin de participer à une présentation exclusive. Pas de sessions de gameplay pour les journalistes invités, cependant. L’intégralité des points qui vont suivre a été glanée au sein d’une vidéo d’une trentaine de minutes et des quelques réponses qu’ont bien voulu partager les membres du staff sur place. Nous vous proposons à présent d’en faire le tour.

Tout d’abord, Pokémon Diamant Scintillant et Perle Éclatante accueilleront des nouveautés venues tout droit des épisodes précédents (enfin, surtout de Pokémon Épée et Bouclier). Ainsi, les joueurs pourront profiter d’un système de sauvegarde automatique, de la possibilité de changer les monstres de son équipe sans avoir à se rendre dans un centre Pokémon tout comme de l’affichage de l’efficacité des compétences en combat. Ajoutons que seule cette option sera désactivable, pas comme le partage d’Expérience qui fera aussi son retour et qui vous sera imposé.

Puisque ces remakes se veulent fidèles à l’expérience originale, il faudra également compter sur un certain nombre d’archaïsmes. Ainsi, si nous savions que les Poffins, les concours et la Pokémontre feraient leur retour, ce sera aussi le cas pour le nettoyage des badges, les arbres à miel et, naturellement, le système de CT et de CS. Si le système de CS est assoupli (notamment parce qu’il ne faut plus apprendre les compétences à vos monstres, vous invoquez une bestiole avec la compétence par votre Pokémontre), les CT, elles, renouent avec la formule initiale et ne pourront être utilisées qu’une fois. Enfin, il existera des moyens d’en trouver d’autres, donc tout baigne.

Et côté monstres et post-game, alors ? Là, peu de bonnes nouvelles à partager. Pour commencer, vous ne pourrez trouver dans Pokémon Diamant Scintillant et Perle Éclatante que les monstres des quatre premières générations (soit 493 monstres de poche). Évidemment, il est très probable que les versions de Galar et d’Alola des bestioles disponibles ne soient pas de la partie, elles aussi. Et qu’en est-il de la Zone de Combat ou du Monde Distorsion ? Apparemment, pas de nouvelle, bonne nouvelle ?

Nous pourrions ajouter le rôle des statues dans la base secrète qui influencent l’apparition des monstres, la présence d’un marqueur pour vous indiquer la voie à suivre, la possibilité de retirer l’affichage de la Pokémontre dans le coin de votre écran de jeu, mais il n’y a guère plus à partager après tout ça. Alors, qu’en pensez-vous ? Ces remakes sont-ils à la hauteur de vos attentes ? Allez-vous céder à leurs charmes ou vous réserver pour Légendes Pokémon : Arceus ? Pokémon Diamant Scintillant et Perle Éclatante sortiront exclusivement sur Nintendo Switch le 19 novembre 2021.