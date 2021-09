Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante – Encore plus de details

Nous sommes enfin en octobre. D’ici peu, nous pourrons enfin montrer la porte à cette année effroyable. Bon, on sait que cela ne va rien changer à la situation mais nous avons hâte quand même ! Enfin, tout n’est pas perdu. Oui, on peut toujours espérer terminer 2021 avec de beaux réveillons, entre amis et en famille et recevoir des beaux cadeaux sous le sapin. Vous n’y croyez pas ? La Pokémon Company y croit, et elle a bien raison. Cette période lui est généralement propice et elle compte bien le prouver encore avec Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante.

Néanmoins, le succès, ça se travaille et, la boite derrière Pikachu et ses potes le sait que trop bien. La marque repose sur une machine marketing bien huilée (depuis les tout premiers volets), l’éditeur revient aujourd’hui mettre un coup de pression à ses fans avec un trailer inédit, une vidéo d’un peu plus de 2 minutes consacrée à une poignée d’options de gameplay.

Premières et pas des moindres : la Pokémontre. Vous vous en souvenez ? Cette option occupait alors l’écran tactile de la DS et permettait notamment de chercher des objets, d’accéder à votre équipe ou de dessiner. Une fonctionnalité que vous devriez pouvoir retrouver sur votre Nintendo Switch, dans le coin en haut à droite de votre écran. Elle accueillera également une nouvelle application permettant l’utilisation de CS mais là encore et en notant qu’elles ont disparu des derniers jeux, le trailer se garde de préciser si on devrait porter des CS-claves.

Vous avez aimé camper avec vos bestioles et préparer du curry dans Pokémon Epée et Bouclier ? Préparer des Poffins pourrait donc aussi vous plaire. Ces gâteaux introduits avec ces versions prenaient la place des PokéBlocks des versions Rubis, Saphir et Emeraude et servaient à renforcer l’atout charme de vos créatures, indispensables si vous souhaitiez avoir les plus beaux Pokemon pour remporter les concours. Dans Diamant et Perle, vous deviez vous rendre à la Poffinerie pour en confectionner, cette fois-ci, vous pourrez le faire depuis le Square Paisible.

Oui, le Square Paisible fera lui aussi son retour. Ce lieu, accessible depuis Unionpolis et uniquement si vous possédiez un des rares Pokémon autorisés à y entrer, vous permettait d’empocher des objets plus ou moins rares dépendant de votre accompagnateur. Cette fois-ci, non seulement vous pourrez profiter de tels bonus et de faire des Poffins mais vous pourrez aussi prendre des photos avec vos monstres.

Alors, qu’avez-vous pensé de ce petit tour d’horizon ? Une des options a-t-elle réussi à vous séduire ? Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante débarque sur Nintendo Switch le 19 novembre 2021. Rappelons qu’une Switch Lite Collector est aussi de la partie.