Légendes Pokémon : Arceus – Jackpot ! Une pluie d’infos (et une forme locale)

Quitte à ouvrir une parenthèse et parler des remakes de Pokémon Perle et Diamant (attendus pour le 19 novembre), autant en profiter pour remettre une couche sur le curieux Légendes Pokémon : Arceus, non ? Franchement, ce ne serait pas déconnant. En effet, si le soft se révèle petit à petit au gré des interventions de la Pokémon Company (la dernière révélant les styles de combat et une partie de la faune exclusive à cette ancienne région), bien des secrets entourent encore Hisui, ce que confirme d’ailleurs l’éditeur au travers d’une bande-annonce inédite.

Si la dernière n’avait pas manqué de nous surprendre notamment en abordant les nouveautés liés aux affrontements, celle-ci n’en est pas moins riche puisque, sans pour autant en dévoiler beaucoup sur l’histoire, elle apporte un certain éclairage sur l’ordre établi dans ces environnements gigantesques, la hiérarchie naturelle de cette faune spéciale mais aussi la place de l’homme tout comme le rôle de votre personnage. Comment ça ? Le lore ne vous intéresse pas ? Amis superficiels, rassurez-vous, ce trailer introduit également une nouvelle bestiole et des options pour rendre votre personnage plus… à votre goût.

Curieusement, on ne sait pas si c’est à cause du thème « à l’ancienne » de cet épisode mais il y a comme un air de féodalité qui se dégage dans ce trailer. En effet, la nature de Hisui laisse entendre que, non seulement une hiérarchie réelle existe mais que certains monstres sont plus révérés que d’autres. Vous pourrez toujours avancer que dès que l’Homme met son nez dans quelque chose il hiérarchise (le lion est le roi de la savane, le cerf celui des bois (#lol), le dahu celui de la montagne…) mais là, c’est très littéral.

Vous souvenez-vous de ces Pokémon aux yeux rouges apparus lors du dernier trailer ? Il s’agit des Barons, des monstres puissants et plus volumineux que leurs congénères qui, comme un seigneur moyenâgeux ou un partisan d’extrême-droite, n’hésiteront pas à sortir leurs armes en cas d’intrus.

Au-dessus d’eux : les Monarques, des monstres de poche ayant reçu une bénédiction et des pouvoirs singuliers et qui, par conséquent, jouissent de la compagnie de gardien humain, un moyen d’être sûr que l’environnement du Pokémon déifié ne souffre pas et que le monstre mange à sa faim. Un boulot devenu difficile puisque tout ce beau monde semble souffrir de problèmes comportementaux inconnus… Votre boulot est de trouver ce qui cause ces colères et les apaiser.

Et vous savez qui ont retrouve dans la liste de ces monstres anoblis ? Une nouvelle forme ! Hein ? Insécateur évolue ! Félicitations, votre Insécateur évolue en Hachécateur. Ouais, c’est pas ouf comme nom mais bon, vous ne pouviez pas espérer mieux d’un monstre reprenant plus ou moins les traits de l’original à la différence qu’il se pare de de haches en lieu et place des lames qui composaient son corps avant sa transformation. On notera aussi qu’il perd également son type Vol au profit du type Roche. Un double type qui, espérons le, souligne sa nature offensive (parce que c’est très pourri en défense…).

Enfin, on vous l’avait promis, si nous savions que l’avatar serait customisable (après tout, la dernière prise de parole de la Pokémon Company laissait entendre l’existence de bonus cosmétiques pour les précommandes (une tenue Caninos)), nous savons aussi à présent que vous pourrez lui changer sa coiffure ou sa couleur de cheveux à Rusti-Cité. La ville sera aussi le cadre idéal pour prendre des photos avec vos monstres, les stocker dans des boîtes pâturages (oui, la règle des 6 monstres était apparemment déjà en vigueur quand nos arrières grands-parents élevaient des Pikachu) et acheter ou bricoler de quoi en soumettre d’autres. Avec tant de respect de la nature, pas surpris de découvrir des poutres et des mines partout à Hoenn dans Diamant et Perle…

Enfin, vous pourrez tirez vos propres conclusions quand Légendes Pokémon : Arceus sortira sur Nintendo Switch le 27 janvier. Espérons que d’ici là, on aura découvert pourquoi il y a des images de parchemins à côté de certaines compétences de monstres…