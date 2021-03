Pikmin en réalité augmentée – Nintendo et Niantic y croient

Il vous faut des raisons pour aller prendre l’air ? Malgré les confinements de l’an dernier, vous n’aimez toujours pas sortir ? Vous êtes en panne de motivation ? Le partenariat annoncé aujourd’hui est peut-être une bonne nouvelle pour vous. Il y a quelques heures, Nintendo annonçait sa collaboration avec Niantic (la firme derrière Pokémon GO) afin de créer une série de logiciels en réalité augmentée et mettant en scène les personnages célèbres du géant de Kyoto. L’occasion également de dire deux mots sur leur premier projet : une application faisant la part belle aux Pikmin.

Une minute ! D’où ça vient, tout ça ? Tout droit du site officiel de Big N qui, dans un communiqué de presse en anglais que vous pouvez retrouver au pied de cette page, annonce le partenariat en question. Comme indiqué précédemment, cette collaboration démarrera avec un jeu consacré aux Pikmin. Ce dernier ambitionne de vous faire brûler de la gomme puisque, à l’instar de Pokémon GO, il vous invitera à marcher, à chercher ces bestioles et “à créer des souvenirs avec eux” (peu engageant…). Rien de plus n’a été annoncé pour le moment si ce n’est qu’il devrait sortir dans l’année.

Curieux ? Absolument pas ! Ce partenariat est parfaitement sensé et se glisse dans la politique orchestrée par Nintendo ces dernières années. Effectivement, Big N fait tout pour briser la frontière entre les joueurs (et clients potentiels) et ses marques. Avec des applications en R.A., la firme pousse un peu plus loin l’implication de ses héros dans notre quotidien. Ils ont commencé leurs vies sur nos écrans et dans nos loisirs (mangas, goodies), ils sont maintenant toujours dans nos poches (grâce aux jeux mobile), Big N travaille à présent afin que vous puissiez les trouver autour de vous à tout moment.

Alors, Pikmin en réalité augmentée, ça vous tente ? Nous trouvons ça assez logique vu que les jeux originaux s’amusent avec des objets de notre quotidien et les jeux d’échelle alors, pourquoi pas ? En attendant d’en savoir plus, maintenant que le projet est officialisé, quelle forme pourrait bien prendre ce soft ? Que nous permettrait-il de faire selon vous ? Réagissez dans les commentaires. Pikmin en réalité augmentée, c’est pour cette année.