Nintendo Switch – La direction de Big N cherche à faire durer le plaisir

Nous aurions été tentés de dire qu’il ne s’agissait que du leur, nous serions très probablement dans le faux… Effectivement, nous sommes en 2020 et la Nintendo Switch se vend toujours très bien (près de 56 millions d’unités écoulées depuis son lancement d’après Nintendo lui-même en mars). Même en prenant l’arrêt de la production faute à Covid-19 en considération, la console est quasiment introuvable en boutique que vous soyez en Europe, au USA ou au Soleil Levant. Preuve, s’il en est, qu’elle se vend très bien. Un succès donc indiscutable sur lequel beaucoup veulent miser. Mais, en terme d’ambition, Nintendo se place toujours un cran au dessus.

Pour s’en rendre compte, il suffit d’écouter les derniers commentaires des tètes pensantes de la firme. Récemment, Big N a tenu avec ses actionnaires, une serie de Q&A dans l’optique de dessiner les projets de la firme sur le court/moyen et long terme. Aucune surprise, le géant de Kyoto est ravi du succès de sa machine et va tenter de le prolonger. Traduction : n’attendez pas de Switch 2/successeur avant un petit moment. Un commentaire qui ne fait pas réellement sa première apparition d’ailleurs puisque Furusawa avait déjà indiqué vouloir pousser la Switch sur un cycle de vie plus long que le cycle moyen.

Tout ça, c’est cool et nous comprenons bien que Nintendo apprécie de renouer avec la gloire qu’il a connu lorsque la Wii était encore en rayons mais alors que les concurrents préparent l’arrivée de leurs nouvelles consoles, alors que les joueurs ne parlent que de graphismes, de 4K/8K, de “framerates”, …, la Nintendo Switch a-t-elle réellement un avenir dans cet écosystème ? C’est le sujet que nous cherchons à aborder avec vous aujourd’hui puisque Big N, lui, y croit dur comme fer : oui, un avenir glorieux.

Effectivement, difficile de nier les faits, la machine se vend bien et surtout, elle vend des jeux. Une console de jeu ne connaît le succès que si elle peut se vanter de vendre de la galette. Si elle en vend, les éditeurs tiers tentent leur chance ; s’ils sont présents, la ludothèque évolue et la console survit. Un exemple ? Ne cherchez pas plus loin que la Wii U ou même la PS Vita ! Les 2 consoles ont vécu une vie très courte et très triste… La Switch part sur un délire différent et Nintendo le sait bien. Des éditeurs tiers ont fait leurs retours sur la machine (Bethesda, Square Enix, EA, …) et la ludothèque de la Switch est aujourd’hui pléthorique mais, une fois les PlayStation 5 et Xbox Series X dans les rayons, est-ce que cela va durer ?

Si Nintendo est positif, pas faute de s’appuyer sur une communication qui vante la différence du support face a ses concurrentes, nous misons nous plutôt sur la prudence et nous avons 2 exemples.

Tout d’abord, les limites techniques de la machine. On ne va pas mentir, la bécane douille réellement sur les titres ambitieux et, n’en déplaise à Virtuos, studio spécialisé en portages qui annonçait avec un flegme certain qu’il était possible de faire tourner n’importe quoi sur l’hybride : non, ce n’est pas le cas. Franchement, jetez un œil au portage de The Outer Worlds, sorti justement de leurs mains, et vous verrez ce qu’on veut dire. Alors que même les éditeurs tiers commencent à nourrir les machines de titres ambitieux, la Switch est certaine de pas pouvoir suivre. Pour illustrer, inutile de chercher plus loin que les jeux indépendants qui ont été introduits lors des présentations des futures consoles… Difficile de prévoir un rendu ou des sensations identiques sur l’hybride. D’ailleurs, on a même pas besoin d’être dans le futur : à votre avis, pourquoi Moon Studios ne porte pas son Ori and the Will of Wisp sur Nintendo Switch ?

Le deuxième facteur n’est autre que la clientèle elle-même. Ça fait des siècles qu’on le sait, Nintendo vend du Nintendo et les fans comme les studios le savent. Les dernières générations en étant la preuve : c’est rare de découvrir dans le top 10 de chaque console un titre qui ne soit pas de l’un des studios de l’éditeur. Sur Switch, le premier titre tiers vient de Ubisoft et le célèbre plombier en est quand même le héros (il est classé 19ème). On va quand même reconnaître que Nintendo n’hésite pas à donner sa chance à des studios indépendants et se montre bien plus ouvert ces dernières années, mais si la clientèle ne suit pas, les studios chercheront ailleurs, c’est évident.

La question qui vient naturellement à la suite de ceci devrait être la suivante : combien de temps peut attendre Nintendo avant de commercialiser le successeur de la Switch ? Pour l’instant, difficile d’en être bien sur. Effectivement, la console profite toujours de son élan et continue son ascension. Pas évident donc d’estimer exactement quand la courbe va terminer sa course. Tout d’abord, même en l’absence d’annonces fortes, l’hybride jouit déjà d’un bon catalogue, aussi bien en termes de jeux first-party que de titres tiers. Mais surtout, elle profite d’une spécificité qu’aucune autre console n’a : sa portabilité (à moins que la Xbox Series S ne nous fasse une surprise ?). Grâce a cette feature, la bécane constitue un achat logique pour les joueurs casu (le nouveau public cible assumé de Nintendo) que les gamers coincés dans leurs emplois du temps.

En ce qui concerne les softs, elle a encore quelques cartouches sur lesquelles compter. Si on peut forcement penser a la suite de Zelda: Breath of the Wild qu’internet n’a de cesse de réclamer ces derniers temps, on peut également aligner derrière lui Bayonetta 3, Metroid Prime 4 ou même Shin Megami Tensei V. Si on veut extrapoler, on peut aussi se plonger dans les rumeurs, ces dernières indiquant que Nintendo préparerait une flopée de jeux Mario pour son 35eme anniversaire par exemple, ou se tourner vers le passé, la console étant spécialisée en portage PS3/Wii U/Xbox 360… Le potentiel est presque infini !

Donc, qu’en pensez-vous ? Pensez-vous que la Nintendo Switch va continuer son ascension après la sortie du combo PlayStation 5/Xbox Series X ? Quand Big N devrait-il nous présenter le successeur de sa machine ? Votre avis ci-dessous !

La seule chose que nous pouvons certifier pour le moment en ce qui concerne le successeur de l’hybride, comme pour la console actuelle, il est très improbable que Nintendo mise sur une machine puissante et privilégiera très certainement les jeux plutôt que la puissance. On verra si les éditeurs vont suivre le chemin !