Un nouveau Monster Hunter sur Switch d’après Capcom

Capcom, c’est le studio japonais touche-à-tout par excellence. Connu et reconnu pour des franchises aussi fortes et variées que Resident Evil, Street Fighter, Devil May Cry, le studio a surtout réussi à mettre le Japon à genoux avec la série des Monster Hunter. Véritable phénomène au pays du Soleil-Levant, la saga a réussi depuis une petite dizaine d’années à se faire une vraie place en Occident. La preuve avec le dernier opus toujours d’actualité grâce notamment à l’extension d’Iceborn toujours mise à jour ! Le succès est tel que beaucoup espèrent encore que cette œuvre atterrira sur la Nintendo Switch. Malheureusement, Capcom a confirmé qu’ils n’ont pas l’intention (pour le moment) de sortir CE jeu sur la console hybride. Il semblerait toutefois qu’ils aient un autre projet en cours.

C’est lors d’une récente session de questions-réponses qu’il a été demandé à la société japonaise si nous allions enfin pouvoir jouer à Monster Hunter World sur Switch. Et avec une seule réponse, ils ont réussi à faire ressortir deux détails très pertinents : ils ont confirmé que cet opus ne sera pas diffusé sur la console hybride de Nintendo, du moins pas pour le moment, mais ont déclaré travailler sur un nouveau jeu Monster Hunter qui plaira aux “lycéens” (comme on le voit dans ce tweet partagé par l’utilisateur Aevanko).

The official question from the IR meeting was posted on Capcom’s webpage: https://t.co/9M2QvUaR8n Here is what it says. It makes me even more HYPE as it seems pretty darn clear they are talking about a Switch MH game. pic.twitter.com/vdciQk9ryu

— Gaijinhunter (@aevanko) June 30, 2020