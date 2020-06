Un vrai gros trailer de gameplay pour Paper Mario: The Origami King

Paper Mario: The Origami King a été confirmé il y a quelques semaines, et fut accueilli avec joie par les fans de J-RPG sauce plombier. Et maintenant nous avons même un tout nouveau trailer surprise sur le gameplay du jeu. Une communication sobre et efficace, comme d’habitude avec Nintendo !

Comme vous pourrez le voir en fin d’article, notre Mario en feuille Canson traversera de nombreuses régions (dont un manoir ninja !) pour libérer le château de Peach des griffes du roi Origami. De plus, tout au long de cette aventure, nous aiderons Mario à accomplir un bon paquet de tâches différentes, comme découvrir les secrets de certaines ruines ou monter sur scène dans une sorte de mini-pièce de théâtre.

Qui dit J-RPG dit équipe, et évidemment l’homme à la moustache ne sera pas seul, car il rencontrera en cours de route de nombreux personnages qui seront impliqués dans ses actions d’une manière ou d’une autre. Mais le plus intéressant, c’est le système de combat dévoilé. Dans ce nouvel opus, vous aurez la possibilité de vous battre à 360 degré en modifiant la position des ennemis pour les aligner à notre convenance. Plus loin dans le jeu, il sera possible d’utiliser des armes, dont l’efficacité variera en fonction de notre positionnement.

Enfin, au-delà de toutes ces histoires et de ces combats, le jeu offrira d’autres “petits” plaisirs comme trouver des crapauds éparpillés dans le monde entier – transformés en choses étranges par le roi Olly -, remplir les trous dans le paysage avec des confettis et aussi trouver des objets cachés. Tout cela et bien d’autres choses encore attendent les joueurs de Nintendo dans une aventure haute en couleurs. Paper Mario: The Origami King est prévu pour le 17 juillet 2020 exclusivement sur Nintendo Switch.