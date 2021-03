Les Space Invaders débarquent sur mobile en réalité augmentée

Un peu comme l’ensemble des éditeurs désormais, Square-Enix tenait ce 18 mars une conférence vidéo intitulée Square Enix Présente – Printemps 2021 (un indice qui laisse à supposer qu’une édition Été devrait suivre…). Et parmi les annonces et autres bandes annonces, un segment était consacré aux jeux mobiles. C’est dans cette séquences qu’on a découvert le teaser de Space Invaders AR, nouvelle mouture d’un jeu né avec le jeu vidéo (ou presque, en 1978), et depuis moult fois revisité – comme on dit dans les émissions télé culinaires.

À part que c’est un jeu mobile, et qu’il fonctionnera en réalité augmentée, comme l’indique le titre, on n’a absolument aucune information concrète sur le soft ! Le trailer est en effet construit sur la nostalgie et l’importance de la licence Space Invaders dans la pop culture, en même temps que sur les multiples itérations du jeu à travers les âges.

Un trailer par ailleurs très bien fait, où l’on prend plaisir à revoir rapidement quelques images d’archives de l’époque des salles d’arcade, ou de celle des consoles Atari, ou encore l’impact qu’ont encore aujourd’hui les petits aliens pixellisés sur le monde de la mode ou celui de l’art…

Reste à voir ce que Square en fera… On peut raisonnablement s’imaginer une nouvelle variation sur le thème de Pokémon Go, dans laquelle il s’agira d’éliminer via l’écran de notre téléphone des envahisseurs qui prennent d’assaut notre quartier. Même si l’idée ne nous réjouit pas, et que des licences aussi fortes que Minecraft ou Harry Potter s’y sont cassé les dents (avec respectivement Minecraft Earth et Wizards Unite).

Mais peut-être Square-Enix tient-il la recette miracle qui permettra, avec Space Invaders AR, de retrouver cet été le succès d’un Pokémon Go. À condition qu’on ait le droit de sortir, évidemment…