Nintendo ne fait pas que des suites – L’Interview au top de Miyamoto

Shigeru Miyamoto, légende du jeu vidéo, nous régale en interview.

Shigeru Miyamoto est l’une des figures les plus importantes de Nintendo et de toute l’industrie du jeu vidéo aujourd’hui. Considéré par beaucoup comme le père des jeux vidéo modernes ou le Walt Disney des jeux vidéo, Miyamoto a créé certaines des franchises les plus influentes, telles que Mario, Donkey Kong et The Legend of Zelda. Le magazine japonais Famitsu a publié un article exclusif sur ce grand monsieur dans son numéro de mars pour célébrer le troisième anniversaire de la Nintendo Switch. Il aborde des sujets intéressants comme sa nomination en tant que Personne de Mérite Culturel au Japon, ses anciennes déclarations sur le jeu mobile, les affirmations selon lesquelles “Nintendo ne fait que des suites” et ses comparaisons avec Disney.

“Les jeux ne sont pas faits par une seule personne, je suis donc désolé de recevoir cet honneur personnellement”, a déclaré Miyamoto à propos de sa nomination en tant que Personne de Mérite Culturel. “Les membres avec lesquels j’ai commencé à développer des jeux il y a près de 40 ans continuent de le faire avec moi, même aujourd’hui, tout en coopérant avec des développeurs du monde entier. Je suis profondément reconnaissant que cette équipe, qui a un sentiment de stabilité, soit valorisée, et aussi que les jeux vidéo s’imposent comme la culture japonaise. Je continuerai à me consacrer à faire sourire les gens du monde entier, même dans l’au-delà”.

Miyamoto a dit dans le passé que “les jeux ne pouvaient pas être joués sur les téléphones portables”, ce qui, grâce à la technologie d’aujourd’hui, est non seulement possible, mais constitue un sacré marché pour les entreprises. Le créateur japonais a changé d’avis sur cette puissante machine et pense que Nintendo doit offrir ces titres mobiles gratuitement “quel que soit le prix de vente des jeux sur les consoles”.

“Nous ne faisons pas que des suites, nous faisons des jeux quand une nouvelle technologie apparaît.”

Un autre sujet important abordé par le père de Donkey Kong est celui des livraisons ultérieures de ses franchises vedettes avec un “nous ne faisons pas que des suites”. Miyamoto dit qu’ils se sont toujours concentrés sur la sortie d’un nouvel épisode de leurs franchises lorsqu’une nouvelle technologie apparaît :

“Même si les jeux Super Mario font partie d’une série, nous n’en faisons pas que des suites, nous en faisons une oeuvre nouvelle quand une nouvelle technologie apparaît, par exemple, quand une Mega ROM de grande capacité est apparue, puis quand la vitesse de traitement du CPU est devenue 16 bits. Une fois que nous avons vu de nouvelles idées et de nouveaux projets qui peuvent être réalisés avec du nouveau matériel, nous le faisons. Grâce à cela, je pense qu’il est possible et normal de produire en permanence ces licences que nous aimons.”

Une autre question qui a été abordée à plusieurs reprises par la société est celle des comparaisons constantes avec Disney. En réponse, Miyamoto a déclaré que l’intention de Nintendo était que les parents voient les jeux vidéo comme quelque chose de positif, quelque chose qui transmet des valeurs et divertit en même temps, quelque chose de similaire à ce qui se passe avec Disney. “C’est pourquoi j’ai voulu rendre les jeux utilisables dans les salons”, a déclaré le créatif.

Miyamoto veut que les jeux vidéo soient un produit pour toute la famille, quelque chose de positif qui sera transmis de génération en génération, et qui fera sourire tous ses utilisateurs. Un souhait que nous partageons tous ici.