La stratégie de Nintendo – Disette pour 2020, ou coup de génie ?

Nintendo et sa stratégie de communication, toute une histoire.

L’année 2020 semble être un tournant pour Nintendo qui en est déjà à son troisième Nintendo Direct. Un live pour une démonstration d’Animal Crossing qui succède à la présentation du 5ème DLC de SSBU ainsi que d’un Pokémon Direct. Toutefois, toujours rien sur les grosses sorties de 2020, et aucune nouvelle sur les grosses productions à venir, laissant ses fans dans le flou le plus total, ce qui peut laisser penser que la stratégie com’ de Nintendo laisse à désirer.

Ce qui nous amène à un constat. Nintendo communique énormément, mais finalement sur très peu de choses. Serait-ce un aveu de faiblesse du catalogue 2020 ? Des retards dans le développement ? Ou une simple stratégie de communication ?

Pour l’instant, faisons un tour d’horizon de ce que l’on sait du catalogue Switch à venir. Nous savons qu’Animal Crossing : New Horizons, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition et Pokémon Donjon Mystère arriveront ce semestre. De plus, nous savons que la Switch nous réserve de belles surprises à l’avenir, telles que Bayonetta 3, Metroid Prime 4, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sans pour autant avoir de plus amples informations quant à leur sortie. Alors bon, on ne s’attend pas forcément à des parutions en 2020 mais dans le cas du jeu PlatinumGames et du gros bébé plein d’attente sur lequel travaille Retro Studios, nous n’avons aucune news, et ce, depuis longtemps (ce qui est un tantinet plus logique dans le cas de Metroid Prime 4, puisque le développement a redémarré de zéro). Ensuite, nous savons qu’une rumeur a émergé en janvier et indique que deux portages Wii U vont arriver sur la console hybride cette année. Pour ce qui est du sûr, The Wonderful 101: Remastered a été annoncé, et la communauté continue de parier sur des sorties de Super Mario 3D World et Pikmin 3.

Nous avons donc la preuve que Nintendo possède quelques belles cartouches dans son barillet, et que si la firme nippone n’annonce rien de nouveau, c’est peut-être parce que rien n’est suffisamment abouti pour un trailer, ou une date future. Ce qui pose tout autant problème que si Big N n’avait rien dans la cave. Car cette année, nous entrons dans une nouvelle ère vidéoludique via la PlayStation 5 et la Xbox Series X, qui, pour sûr, accapareront toute l’attention au moment des fêtes. C’est donc une période tendue pour Nintendo qui s’annonce, car malgré les 2-3 gros titres en développement, la console ne semble plus disposée à nous surprendre sur de nouveaux titres, et multiplierait ainsi les Direct afin de garder la hype en usant d’annonces plus simples (telle un DLC, ou une présentation de jeu prévu).

Autre argument en défaveur de Nintendo, les équipes marketing JV. D’ordinaire ce sont de véritables cavaliers de l’apocalypses de la hype, tant elles donnent des dates à foison, poussant d’ailleurs souvent les développeurs au crunch. Ce qui pourrait nous inquiéter sur le silence radio de chez Nintendo, qui par exemple avait communiqué assez en amont sur le premier Breath of the Wild. Encore une fois, cela ne présage rien de bon pour les fans. À moins que.

Et si, au lieu de voir le verre à moitié vide, nous le voyons à moitié plein ? Les Nintendo Direct, ne vous en déplaise, cartonnent à chaque nouvel épisode. Et si Nintendo appliquait la stratégie de la petite bombe ? Cette théorie qui dit que des centaines de petites bombes font plus de dégâts qu’une seule grosse. Via ses lives, Big N s’assure une audience captivée à chacune de ses sorties, sans forcément avoir à présenter de nombreuses choses. Et le succès tient peut-être au fait que la surprise est l’élément principal de la hype made in Nintendo. Il n’y a qu’à regarder le torrent d’informations que génèrent les possibles nouveaux entrant du roster de Super Smash Bros. Ultimate pour s’en convaincre.

De plus, Nintendo possède ce que nul autre éditeur ne puisse espérer. Une communauté de fans hardcore. Biberonné au lait Lon-Lon et aux œufs de Yoshi, la génération N est prête à sauter les yeux fermés dans un ravin si on lui annonce que Breath of the Wild 2 s’y trouve. Et ça, Nintendo l’a compris. Et c’est là la différence du Direct. Nintendo s’adresse aux fans dans un contexte de proximité, présentant de simples ajouts, comme on raconterait son weekend à ses amis. Ainsi, peut-être que la firme nippone, tel un bon copain nous faisant une fête surprise, souhaite garder ses gros secrets pour le moment opportun, nous permettant de profiter de ce que le présent a à nous offrir, sans avoir sans arrêt la tête tournée vers la prochaine sortie.