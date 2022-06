Pokemon GO – Turbulences chez Niantic ?

Vous rêviez de découvrir les Pokémons dans la « vraie vie » ? Niantic l’a fait pour vous en 2016 avec la sortie du phénomène : Pokémon GO. Véritable raz-de-marée, les petites créatures ont investi le monde entier rapportant ainsi plus de six milliards de dollars au total à travers l’AppStore et le Play Store de Google.

Six ans après, la vie n’est visiblement plus aussi rose pour le studio et ses développeurs. En effet, Niantic traverserait une période de crise poussant ainsi le studio à arrêter de travailler sur ses quelques projets en cours dont le jeu « Heavy Metal » sur les Transformers ainsi que « Hamlet », en collaboration avec Punchdrunk, une société spécialisée dans les expériences théâtrales notamment derrière Sleep No More.

En plus de devoir couper court à certains projets, le studio serait amené à supprimer environ 85 à 90 emplois. Des actions qui ne sont pas anodines, mais qui traduisent un réel besoin selon le CEO John Hanke de « rationaliser davantage les opérations afin de mieux positionner l’entreprise pour faire face aux tempêtes économiques qui pourraient survenir ».

Des propos et une situation qui peuvent surprendre d’un studio qui a créé un véritable phénomène et qui est devenu un des studios les plus prolifiques du monde. Et pourtant, Pokémon GO a été lancé en 2016, depuis de l’eau a coulé sous les ponts et malgré le succès du titre, Niantic accuse quelques échecs. Souhaitant renouvelé cette très bonne expérience, le studio lance le titre Harry Potter : Wizards Unite, qui n’a pas trouvé son public et a fermé ses portes après trois ans d’activité. On pense également à Pikmin Bloom qui malgré un concept verdoyant semble souffrir de l’influence de Pokémon GO.

Nous avons récemment décidé d’arrêter la production de certains projets et de réduire nos effectifs d’environ 8% pour nous concentrer sur nos principales priorités. – John Hanke, CEO Niantic

Nul ne doute que Pokémon GO soit compris dans les « principales priorités » du studio, mais quand est-il des autres titres en développement, à l’instar de NBA All-World et de Peridot, un soft misant également sur des créatures à « collectionner » ? Pokémon GO retrouve d’ailleurs son public avec le Pokémon Go Fest à Berlin le week-end du 1er au 3 juillet.