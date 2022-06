NBA All World – De la pokéball au ballon de basket

Le studio Niantic spécialisé dans les jeux mobiles à réalité augmentée et à l’origine du mondialement connu Pokémon GO vient d’annoncer une collaboration des plus surprenantes avec l’annonce de leur tout nouveau projet intitulé NBA All World. Passant des univers les plus connus de la pop culture à un partenariat avec la célèbre fédération de basket-ball, le studio américain vise un nouveau public en assurant que leur futur free-to-play, actuellement en développement, pourra plaire aux fans occasionnels comme aux aficionados du sport le plus regardé des États-Unis.

Le concept se rapprochera des autres titres déjà connus, mais dans une toute autre ambiance. Toujours basé sur la géolocalisation, le but du jeu sera de trouver les joueurs les plus célèbres de la NBA avec l’aide de la réalité augmentée, de les affronter dans le but d’accroitre vos compétences, d’apprendre de nouvelles techniques et d’aller se confronter à des champions de plus en plus forts.

En plus du mode classique, il sera possible de proposer des duels à d’autre joueur (sous la forme de défis), mais aussi de former des équipes avec vos amis et d’affronter d’autres utilisateurs pour dominer le maximum de terrain dans votre ville et aux alentours. Grâce à la personnalisation de skin, vous allez pouvoir porter fièrement les couleurs de votre équipe préférée avec des looks déjantés et un style unique pour gagner le respect des plus grandes stars du milieu et imposer votre style partout.

En attendant la sortie de NBA All World sur Android et IOS qui aura lieu durant la saison NBA 2022-2023, il est toujours possible de se pré-inscrire sur la page officielle du jeu pour ne pas rater les dernières annonces et suivre le projet au plus près. Il est grand temps d’enfiler les baskets, à vos ballons !