NBA 2K22 tente de marquer des points en affichant ceux de ses joueurs

Pour un fan de basket qui apprécie de faire ses parties manette en main, la sortie d’un épisode de NBA 2K est une célébration. C’est l’occasion de sortir à nouveau la carte bancaire et, comme il est d’usage aujourd’hui, de se plaindre. C’est vrai que les simulations sportives semblent au final toutes souffrir des mêmes affres : ça devient tendu de motiver les joueurs à réinvestir 60€ ou plus par an pour une mise à jour des fiches techniques des équipes et des bilans individuels des joueurs. Un constat dont souffre aussi la star des simulations de ballons orange ces dernières années et qui n’augure rien de bon pour cette édition 2022, un point que semble corroborer l’absence de séquence de gameplay alors que la sortie de cette édition est imminente. NBA 2K22 est prévu pour le 10 septembre 2021.

Vous êtes de ceux qui attendent des informations sur les innovations visuelles ou de gameplay et si possible avec une réelle bande-annonce ou simplement une séquence de gameplay ? Mauvaise nouvelle puisque ce n’est toujours pas pour aujourd’hui. En revanche, comme toujours avant la sortie d’un nouvel épisode numéroté, nous pouvons à présent découvrir les notes que 2K a attribuées aux joueurs, l’occasion de découvrir qui a brillé au cours de la dernière saison avec leurs différents hauts faits et ceux qui se sont montrés plus sages.

Puisque départager, c’est prendre le risque de décevoir, pas de joueur en tête de cette édition, mais bien un quatuor de champions en les personnes de LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant. Nous n’allons étaler guère plus de noms et de chiffres, notre avis profane n’apporte au final que peu (plutôt “pas”) de plus-value à l’ensemble, mais allons tout de même ajouter les scores des stars sur la jaquette, Luka Doncic et Candace Parker ont été récompensés respectivement avec un 94 et un 93. On clôture avec le meilleur représentant français, Rudy Gobert, le brave homme ayant décroché un joli 88 chez les Jazz. Vous trouverez tous les résultats en cliquant sur le lien dans les sources.

Amateurs de conflits devant l’Éternel, on terminera ce sujet en soulignant que les résultats de cette année sont largement contestés. S’il y a naturellement des joueurs mécontents de leurs scores (le pire exemple étant Kevin Durant qui se serait volontiers attribué la note maximale), d’autres débats ont cours sur internet, notamment en France où on estime le travail d’Evan Fournier injustement récompensé (78/100), mais aussi aux USA où les amateurs de sport estiment que LeBron James ne mérite pas sa note après avoir passé la majorité de la saison à l’infirmerie (remarque, cette note reflétait peut-être sa prestation auprès de Bugs Bunny…).

Enfin, tout ça, ce ne sont que des notes et c’est à l’appréciation de chacun (c’est même d’ailleurs pour ça que nous avons nous-mêmes arrêté d’en mettre dans nos tests). Jugez-vous que ces notes sont arbitraires ? Pensez-vous qu’il existe de meilleure solution ? Lâchez-vous dans les commentaires ! Pour le reste, NBA 2K22 sortira sur PC, consoles Xbox et PlayStation le 10 septembre.