eFootball – “En gros une démo à son lancement” affirme Konami

Il y a deux semaines déjà, une page de l’histoire du jeu vidéo se tournait avec l’annonce de la fin d’une licence majeure du sport au format vidéoludique : la fin de Pro Evolution Soccer (enfin, eFootball PES depuis une poignée d’années). Avec cette tragique disparition, un autre débat culte perdait sa raison d’être comme ceux opposant alors les joueurs de PlayStation 3 aux joueurs de Xbox 360, ou les supporters de Sonic à ceux de Mario, celui qui opposait FIFA à PES… Un autre de ces débats qui animaient les soirées, les discussions au bureau ou la cours de récré qui trouvaient alors son point final… Bon, on dramatise. En fait, cette annonce, c’était surtout l’occasion pour Konami de lever le voile sur sa nouvelle direction pour sa série avec un changement de nom, de format et surtout d’approche.

En effet, eFootball abandonnerait son format classique pour un format plus ouvert, pariant sur un modèle free-to-play avec microtransactions (services, achat d’équipes, d’éléments cosmétiques…) et permettant à tous les supports de se croiser sur la pelouse afin qu’un joueur puisse toujours se trouver un adversaire. Et pourtant, malgré ces promesses, le jeu soulevait plus de questions qu’il n’éclaircissait de points sur son avenir. 6 équipes au lancement, une quantité restreinte de modes… En d’autres termes, un lancement “light” qui inquiétait et qui a donc contraint Konami à s’expliquer.

Naturellement, comme il est d’usage aujourd’hui de le faire, c’est sur Twitter que le japonais s’est exprimé. Ce dernier est revenu sur de nombreux aspects cruciaux tels que la recherche d’adversaire, la possibilité de jouer face à un CPU ou même ce qui se passera lorsqu’un joueur mobile et un utilisateur next-gen disputeront un match (soulignant l’existence de filtres pour les recherches et indiquant que les graphismes s’adapteront au support, quelque soit celui de l’opposant). Mais, le point le plus important est probablement celui-ci : d’après lui, le soft ne sera “en gros” qu’une démo à son lancement.

Q: Is “Early Autumn” launch basically a demo? A: In many ways, yes. We want people to get hands-on with eFootball™ as soon as possible, so we will launch with a limited number of teams and modes. Exact details to follow. — eFootball (@play_eFootball) August 2, 2021

Enfin, oui et non. Franchement, ce serait se tirer une balle dans le pied que de vendre son jeu de telle manière, non ? Mais effectivement, Konami semble indiquer que la version du jeu que nous découvrirons dans un premier temps ne sera qu’une version allégée de ce que sera le produit fini. Le roster s’étoffera, tout comme les options de jeu, des Match Pass gratuits et payants (sorte de Battle Pass) apparaîtront à la longue et la boutique in-game accueillera de nouveaux produits à acquérir… Bref, on ressent bien que le titre assume sa transformation et son modèle économique très “mobile”.

Indéniablement, cette transformation n’a pas fini de faire couler de l’encre mais vous, qu’en pensez-vous ? Jugez-vous judicieux de la part de Konami de tenter de secouer sa formule ou, au contraire, estimez-vous que l’éditeur aurait mieux fait de conserver son format précédent voire de débrancher l’assistance respiratoire ? eFootball devrait faire ses débuts sur consoles et PC dès le début de l’automne avant d’ensuite apparaître sur mobiles.