Preview Blood Bowl 3 – Quand distribuer des mandales devient un sport

Blood Bowl, le célèbre jeu de sport à la sauce Warhammer revient sur le devant de la foule pour nous apprendre que parfois distribuer des mandales, c’est plus qu’un sport. À l’occasion de la sortie de Blood Bowl 3 pour cette année, les développeurs ont proposé au début de ce mois une bêta ouverte à tous afin de découvrir les nouveautés que va nous offrir ce troisième opus. L’occasion pour New Games + de se faire une idée sur ce titre tant attendu au travers d’une preview. Au programme, du sang, des dents qui volent et des elfes écrasés, mais c’est ça le sport !

Blood Bowl 3 – C’est pour qui la baballe ?

Proposé pendant une dizaine de jours au public, la preview de Blood Bowl 3 nous a permis de nous échauffer les muscles sur les terrains au travers de nombreux matchs contre l’IA ou en ligne. Parfait afin de découvrir ce que le jeu pouvait proposer en matière d’équipe et de nouveau mécanisme de gameplay. Bien qu’assez limitée, cette bêta permettait aux joueurs de choisir parmi plusieurs équipes provenant de trois des races du jeu, à savoir l’Union elfique, la Noblesse Impériale et les Orques Noirs, les nains n’ayant apparemment pas la taille requise pour participer à la phase de test.

Bien qu’assez communes quand il s’agit de Blood Bowl, ces équipes très différentes nous permettent d’appréhender les possibilités que pourront nous offrir les douze teams présentes à la sortie du jeu. Surtout que la démo nous proposait aussi de créer notre propre équipe à l’aide d’un budget limité afin de se sentir véritablement comme le coach. La personnalisation, quant à elle, reste pour le moins limitée, nous laissant seulement toucher à quelques détails.

Une fois notre équipe choisie, il est temps pour les joueurs de s’étriper dans la joie et la bonne humeur ! Bien que six ans séparent la sortie de Blood Bowl 2 et du troisième opus, Cyanide semble avoir cherché à garder la même formule et à simplement l’améliorer au travers de divers changements. Ainsi le jeu se présente toujours sous forme de tour par tour dans lequel le coach devra demander à ses joueurs d’effectuer des actions plus ou moins réussies selon leurs résultats aux dés.

Le plus gros changement selon nous s’effectue au niveau des statistiques des joueurs qui ont été un peu plus poussées et qui changent globalement les stratégies possibles. En effet, les joueurs semblent être nettement plus spécialisés dans ce troisième, évitant la super star bonne à tout. Ainsi, seuls certains joueurs seront à même d’effectuer des actions précises durant le match, notamment les passes qui deviennent littéralement une statistique à part entière. Il est donc loin le temps où une équipe d’elfes faisait voltiger la balle à coup de passes sans trop de risques. Maintenant seuls quelques joueurs pourront se permettre une telle aubaine au risque de voir l’action ruinée.

C’est d’ailleurs un aspect qui va forcément impacter la méthode de jeu. Les joueurs étant dorénavant spécialisés, il va falloir éviter d’envoyer n’importe qui au casse-pipe, au risque de voir sa progression sur le terrain être nettement compliquée. Cela pose pourtant un autre problème, à trop vouloir différencier les rôles des joueurs on se retrouve à certains moments à voir les échecs s’accumuler, provoquant ainsi moult grincements de dents et colère chez nos amis les orques.

Le Blood Bowl pour les nuls

Si le gameplay reste toujours aussi agréable malgré ces quelques changements, l’aspect technique quant à lui nous a laissé plus dubitatifs. Bien entendu le jeu comporte son lot de bugs, notamment dans l’animation et le placement des joueurs qui voient leurs avatars être à l’opposé total de leur placement réel, ce qui complique quelque peu la lecture du jeu. Bugs d’ailleurs déjà présents dans le second opus. Nous avons eu aussi quelques crashs à rapporter durant notre période de test mais rien d’alarmant vu qu’il s’agit d’une démo.

Nous tirons toutefois la sonnette d’alarme en ce qui concerne l’IA du jeu. Malgré le fait que toutes les équipes de Blood Bowl soient des professionnels, il semblerait que les joueurs des équipes adverses ne connaissent pas les règles du jeu ! Nous ne comptons plus le nombre de fois où l’IA s’est mise à faire des actions totalement incohérentes, voire stupides. Il semblerait que cet aspect du titre soit à retravailler au risque de voir les joueurs être frustrés par une IA qui fonce en direction de son propre but sans jamais essayer de marquer un point.

Concernant l’ambiance qui fait toute la saveur des matchs de Blood Bowl, elle semble se faire un peu plus discrète dans ce nouveau volet, bien que rien ne laisse envisager que cela soit toujours le cas dans le produit final. Enfin on notera une amélioration graphique bienvenue qui ne souffre pas de réel problème et qui reste dans la continuité de ce à quoi nous avait habitués la franchise. Blood bowl 3 est prévu pour septembre 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Séries.