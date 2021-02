Blood Bowl III – La mise en jeu programmée pour l’été

Dans le bilan de 2020, on ne pourra pas dire que le sport était à la fête. En toute logique, lors d’une crise sanitaire, l’ambiance des stades doit rester aux vestiaires avec en prime de la distance sociale et un masque… Naturellement, les amateurs de sports ont dû se tourner vers leurs télévisions ou le jeu vidéo. Cependant, il y a peu, les américains s’offraient un peu de répit avec le Super Bowl, événement iconique du football américain qui a réuni près de 100 millions d’américains devant leurs écrans le week-end dernier (chiffre lequipe.fr), preuve s’il en est que le sport faire toujours vibrer. Et celui-ci n’a pas fini d’être à la fête d’ailleurs puisque Nacon et Cyanide viennent tout juste d’annoncer une fenêtre de sortie pour Blood Bowl III.

Oui, les amateurs de football US, de violence et de stratégie, d’heroic-fantasy ainsi que d’elfettes et d’orcs sexy (on ne juge pas s’il vous plait) vont être aux anges, le 3ème volet ce jeu de sport particulier promet un été chaud, torride même. Effectivement, Blood Bowl III vient d’être annonce pour le mois d’aout pour une sortie sur tout les supports actuels (ce qui inclut par conséquent les consoles en pré-retraite ainsi que les nouvelles venues tout comme celles plus difficiles à définir… (Switch)).

Dans le cas où vous auriez vécu dans une grotte ou que vous vivez confiné depuis un peu plus longtemps que les autres (le concept existe quand même depuis 1987 donc vous n’avez pas d’excuses…), Blood Bowl est une série de jeux de plateau dans lequel les personnages de l’univers Warhammer jouent au football américain. Adapté pour la première fois au format vidéoludique en 1995, ce troisième volet se glisse à la fin du reboot opéré par Cyanide et sorti en 2009 sur PC, Xbox 360, Nintendo DS et PSP. Et on y retrouvera tout ce qui fait le sel de la série avec les stratégies d’attaques et de défenses, les coups critiques, les morts accidentelles et toutes les classes qu’on a l’habitude de voir s’affronter dans les plaines, les forêts, les grottes et les stades…

Il ne nous reste plus qu’à patienter encore un peu avant de voir arriver ce nouveau Blood Bowl III, attendu pour le mois d’août sur PC, PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch et Xbox One et Series. On vous laisse avec le dernier trailer du jeu (qui est en fait une publicité pour une boisson alcoolisée donc, si vous êtes jeunes, vous êtes prévenus).