FIFA 21 sous la menace de Zlatan et plus de 300 joueurs de football

Décidément, 2020 n’est pas non plus l’année de FIFA. Après les plaintes européennes pour les loots-box et les critiques négatives sur FIFA 21, c’est désormais aux joueurs de football de vociférer contre le jeu d’EA Sports, avec en tête de liste Zlatan Ibrahimovic. Connu et reconnu pour ses sorties médiatiques rappelant les meilleures punchlines du rap français, le suédois de 39 ans, a entamé un bras de fer contre le jeu de football pour utilisation de son nom et de son image sans autorisation.

Peu de temps après; Gareth Bale s’est joint à la cause, soutenant Ibrahimovic. Bien entendu, la réaction de l’accusé n’a pas tardé, ce dernier affirmant qu’il avait “tous les droits contractuels pour inclure l’apparence de tous les joueurs actuellement présents dans le jeu”. Une réponse qui n’est apparement pas suffisante pour Mino Raiola, le truculent agent sportif, qui se dit prêt à la lutte pour les droits de ses poulains.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020

Une parole accompagnée d’action, puisque ce dernier aurait réussi à réunir autour de Zlatan plus 300 joueurs prêt à défendre leur cause commune. Une première dans l’histoire du jeu vidéo sportif, qui est selon Raiola :

“le début d’une révolution qui réécrira le système. Nous irons jusqu’au bout contre la FIFA, la FIFPro et tous ceux qui vendent des droits qu’ils n’ont pas”.

Les joueurs sont donc sur le sentier de guerre. Une guerre qui n’inquiète pas vraiment EA Sports d’ailleurs, qui continue d’affirmer qu’il s’agit surtout d’une lutte entre les représentants et la FIFPro, et que par conséquent, ce problème ne concerne pas l’éditeur américain. Dans les faits d’ailleurs, La FIFA et FifPro bénéficient bien de certains droits qu’EA Sports a (heureusement) achetés, cependant pour Raiola cela ne comprend pas l’intégralité des droits à l’image.

D’autre part, EA Sports a répondu à Ibrahimovic et à son agent dans des déclarations exclusives accordées à Forbes. L’entreprise, qui est derrière l’inégralité des moutures de la franchise FIFA déclare que :

“ce n’est pas notre combat. Il ne s’agit pas de EA Sports ou des jeux, des joueurs ou des fans. C’est une bataille entre les agents de football et la FIFpro. Pour être clair, nous avons le droit contractuel d’inclure la ressemblance de tous les joueurs actuellement dans notre jeu. Comme nous l’avons déjà dit, nous acquérons ces licences directement auprès des ligues, des équipes et des joueurs. De plus, nous travaillons avec la FIFPro pour nous assurer que nous pouvons inclure autant de joueurs que possible afin de créer le jeu le plus authentique du marché. Actuellement, nos droits sur les ressemblances des joueurs sont accordés dans le cadre de notre accord de club avec l’AC Milan et de notre partenariat exclusif de longue date avec la Premier League, qui comprend tous les joueurs de Tottenham Hotspur.”

Une situation sans précédent où tout le monde rejette la faute sur l’autre, mais qui n’est finalement pas surprenant. En effet, les agents de joueurs (Raiola en particulier) sont connus pour être de véritables rapaces, et la prise de conscience du pactole engrangé par Ultimate Team (plus d’1,24 milliards d’euros) pourraient leur avoir mis le pied à l’étrier. Quoi qu’il en soit, en attendant de voir ce qu’il adviendra de cette bataille inattendue, gardez en tête que FIFA 21 sortira sur console next gen’ le 4 décembre.