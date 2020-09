Nos conseils pour le mode FUT de FIFA 21

Vous avez passé votre saison 2020 à prendre fessée sur fessée dans le mode FUT de FIFA 20, et souhaitez rectifier le tir pour FIFA 21 ? Alors, lisez bien cet article, où nous traiterons des erreurs typiques que commettent la majorité des joueurs en début d’année.

N’achetez pas (forcément) les joueurs populaires de l’année passée

Aujourd’hui, nous allons parler d’un phénomène très typique du premier mois de chaque FIFA. Lors des premières semaines sur FUT, il est courant que les joueurs les plus populaires du passé soient surévalués. Les cartes qui ont été largement utilisées au cours des saisons précédentes sont souvent plus chères qu’elles ne devraient l’être. En outre, beaucoup d’entre eux ont tendance à baisser leur prix au bout de quelques semaines, surtout s’ils ont une moyenne globale de 82 ou moins.

Lorsque l’année commence, le jeu et les statistiques de beaucoup de joueurs changent, de sorte qu’un joueur ne sera pas forcément aussi utile que par le passé. Il est fréquent que d’autres aspects soient récompensés et que des cartes plus intéressantes les remplacent, ou qu’elles aient des performances très similaires malgré un coût nettement inférieur. Prudence et analyse sont de mises donc.

Les Styles

C’est souvent un pan stratégique oublié ou peu prit en compte par les débutants, et pourtant incontournable en terme d’impact sur le jeu. Pour vous la faire courte, les Styles boostent directement (et considérablement) les bonus de stats d’Alchimie de vos joueurs. D’ailleurs certains styles (comme le Chasseur) sont côtés et peuvent parfois coûter aussi cher que certains joueurs.

Pour l’optimisation, c’est très simple, mieux vaut jouer sur les points forts, que de chercher à gommer les points faibles. Typiquement, si vous jouez avec un Giroud qui a la vitesse de pointe d’un pot de yaourt, misez plutôt sur un boost de stats de puissance, et inversement. Après, on vous cache rien, dans FIFA, la seule statistique qui compte vraiment, c’est la vitesse. Donc cherchez plutôt à réunir une équipe de joueurs rapides, et agressifs (pour les joueurs défensifs).

De plus, avec les Styles, vous pouvez vous permettre d’avoir des joueurs de seconde catégorie (typiquement entre 10 et 20 000 crédits) et d’avoir une équipe réellement compétitive. Evidemment, ne vous ruinez pas pour vos premiers joueurs et attendez plutôt d’avoir une équipe stable et de qualité avant de mettre les styles les plus puissants.

L’optimisation des coûts

On vous le dit d’entrée, on ne parlera pas de ce système digne d’un Jérôme Kerviel sous coke qu’est le système d’achat-revente (pour ceux qui le souhaitent, il y a toutefois une excellente vidéo à ce sujet ici). En effet, nous allons plutôt nous attaquer à quelque chose de bien plus simple, que beaucoup de joueurs ne font pas, soit par manque d’expérience, soit par flemme.

Régulièrement, vous obtiendrez de nombreux joueurs qui ne vous serviront à rien. Très souvent même.

Et beaucoup ont la fâcheuse tendance de vendre le tout, pêle-mêle comme dirait l’autre. Un très mauvais choix, car au final vous tirez la chasse sur une montagne de piécettes sonnantes et trébuchantes.

Tout d’abord, il est important de conserver les cartes Or (rare ou non) avec une moyenne de prix bas sur le marché des transferts. Embêtant peut-être, mais gardez en tête que la méta va prendre quelques semaines avant de s’installer confortablement, et que d’ici là, votre Upamecano pourrait bien voir sa cote s’envoler. C’est encore plus vrai pour les joueurs issus de Premier League, plus chers que la moyenne. D’ailleurs, vous pouvez consulter en temps réel les plus grosses évolutions du marché sur cet argus.

Pensez aussi aux Défis de Création d’équipes, qui seront plus accessibles avec un grand bassin de joueurs, surtout en milieu d’année pour les cartes de Noël. Et de plus, vous pourriez vendre certaines de vos cartes mise au placard un très bon prix, si tant est que cette dernière entre dans une des compositions demandées.

En effet, tout au long de FIFA 21, la plupart des cartes qui ne sont pas utiles pour le jeu augmenteront de prix parce qu’elles entreront dans un défi de création d’équipes. Il n’est donc pas conseillé de se débarrasser de ces joueurs, car tôt ou tard, leur valeur marchande atteindra un certain montant. L’augmentation des coûts peut être plus ou moins importante, mais vous ne perdrez pas de pièces de toute façon, car la vente directe signifie tirer le plus petit profit possible d’une carte.

N’oubliez pas, cette année FIFA 21 sortira le 6 octobre sur toutes consoles, et PC.