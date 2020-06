Pourquoi FIFA 21 risque d’énerver toute une communauté de joueurs

Comme il fallait s’y attendre, EA Sports ne pouvait espérer créer la sensation sans dévoiler les premières images et informations du futur de sa licence footballistique. Ainsi, FIFA 21 a été annoncé durant son événement EA Play Live 2020. La feuille de route pour le dévoilement des différents modes de jeu est déjà sur la table, avec des fonctionnalités inédites pour le mode Volta, FUT, Club pro et Carrière qui seront dévoilées plus tard. Cependant, le carton annuel du studio semble avoir oublié le plus important : les joueurs et leurs différents supports. Entre fumisterie et choix de clientèle assumé, tour d’horizon de ce pourquoi FIFA 21 risque d’énerver.

Bon, tout d’abord, en termes de visuels (même si c’est loin d’être le plus important) il ne faudra pas être trop gourmand, car il n’y aura qu’un simple teaser au menu, partagé avec la prochaine mouture de NFL de surcroît. Un léger agacement pour cette mode du “on ne montre rien” assez présente cette année, toutefois vite rattrapée par ce qui sera la seule vraie bonne surprise de la présentation : l’Update de FIFA 21. En gros, si vous achetez le jeu sur PS4 et/ou Xbox One, vous obtenez de facto une copie gratuite du jeu pour la version PS5 ou Xbox Series X, sans avoir à passer par la case “allô banquier, ouvrez les vannes”, et c’est valable pour la version physique et dématérialisée. C’est agréable et surprenant, compte tenu de la réputation qu’a le studio de sucer le moindre euro coulant du porte-monnaie du joueur.

Avant d’aborder les points qui fâchent, brève présentation des caractéristiques annoncées pour ce FIFA 21 :

Le contrôle haptique (haptique = Qui concerne le sens du toucher – Larousse): “Sentez l’impact des tirs, des passes, des tacles, et du corps à corps, grâce à l’immersion fournie par le contrôleur haptique. La nouvelle manette DualSense de la PlayStation 5, avec sa réponse haptique nuancée et immersive, offre une expérience de jeu plus profonde, et vous permet de sentir le rythme du jeu dans vos mains.”

Des temps de chargement ultra-rapides : “Des temps de chargement ultra-rapides vous permettront d’entrer dans le match avant que vous ne puissiez dire ouf. Vous ne pourrez pas perdre votre concentration maintenant, car les environnements des stades se chargeront à une vitesse que vous n’avez jamais vue auparavant et vous serez opérationnel en quelques secondes.”

Système d’éclairage différé : “De nouveaux environnements encore plus authentiques, grâce à un nouveau système d’éclairage différé qui offre le maximum de réalisme en termes d’expérience footballistique et de fidélité des joueurs, améliorant ainsi l’immersion dans toutes les zones du stade”.

Comportement sans la balle : “De l’ajustement des protège-tibias à la 89e minute aux cris de passe des lignes de touche, l’humanisation des joueurs retransmettra les comportements les plus authentiques jamais vus dans un jeu vidéo sportif. Vous appréciez davantage les détails et ressentirez toutes les sensations du football au plus haut niveau.”

De nouvelles fonctionnalités qui semblent toutefois se conformer au cahier des charges basique annoncé pour la prochaine génération (gestion de la lumière/diminution drastique des temps de chargement). Cependant, et nous espérons nous tromper, niveau gameplay, cela ne semble pas prêt de bouger, pour un jeu qui on le rappelle transpire l’arcade de tous ses pores, et qui mise une fois de plus sur l’emballage, en tout cas, d’après ce que l’on a pu voir.

Maintenant, parlons du véritable point de colère pour les joueurs PC et Nintendo Switch, ces derniers ont été complètement oublié. Les premiers pourtant dotés de machines de guerre à évolution constante ne bénéficieront pas de l’upgrade apporté, les cantonnant donc à une version de la génération actuelle pour l’ensemble de l’année. Mais le pire est pour les possesseurs de Swicth, qui pourtant sont de bons acheteurs de FIFA sur les deux dernières années.

En effet, vous, fans de Big N devant l’éternel, devrez encore vous contenter d’une version Legacy pour l’année suivante. Legacy signifiant ici “version au rabais mais à prix coûtant” se traduisant dans les faits par un simple update des noms et des équipes. Aucune évolution du gameplay ni des modes de jeu, et encore moins des graphismes ne sera donc à prévoir. Une véritable blague.

À juste titre, nous trouvons que le sort réservé aux possesseurs de Switch et de PC est proche de la moquerie. Une non-inclusion d’un pan entier de joueurs traduit par l’abandon des mach d’EA, qui pourtant vante régulièrement son approche cosmopolite. Nous ne comprenons pas, à une époque ou PES revient plus fort que jamais, leur volonté de cracher (car tel est le mot) sur une communauté entière de joueurs.

Enfin, pour les fans n’ayant pas été déçus de l’annonce, voici quelques dates importantes à retenir dans le calendrier FIFA 21 :