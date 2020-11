FIFA 21 – Ce qu’apportera la manette de la PS5 au jeu

S’il est l’un des pires millésimes de la franchise, FIFA 21 a toutefois réussi à faire taire les critiques grâce à des ventes toujours aussi impressionnantes. Un carton dans son ensemble, puisque le jeu phare d’EA Sports a engrangé pas mal de piécettes via son mode Ultimate Team, pourtant décrié lui aussi un peu partout en Europe. Fort heureusement, tout n’est pas si noir pour le jeu de football, et il se pourrait bien que la manette DualSense de la PS5 apporte un peu de réconfort aux fans déçus.

On le sait, la manette DualSense de la PS5 est un véritable atout pour la console de Sony. Dotée de déclencheurs adaptatifs et des capteurs haptiques la manette a de quoi séduire même le plus tatillon des fans d’Xbox. Et bien entendu, FIFA 21 bénéficiera d’un tel outil pour son gameplay. Comme annoncé par EA récemment :

“la nouvelle manette DualSense de la PlayStation 5 offrira une réponse haptique riche qui approfondit l’expérience de jeu. Sentez l’impact des tirs, des passes et des tacles grâce aux commandes haptiques immersives qui réagissent à ce qui se passe sur le terrain et vous permettent de sentir le rythme du jeu entre vos mains.”

Un beau discours, qui s’il ne changera pas grand chose au gameplay moyen du titre, permettra à FIFA 21 de bénéficier d’un apport immersif non-négligeable, en plus des graphismes promis sur la console next gen’. Bien entendu, nous espérons toutefois que EA Sports nous coupe la chique en repensant l’équilibrage du jeu, ce qui expliquerait ainsi (sans pour autant justifier) le manque d’amour porté aux versions PS4 et Xbox One.

FIFA 21 arrivera sur PS5 et Xbox Series X|S le 4 décembre. Les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One pourront télécharger la version next-gen sans frais supplémentaires, à condition de le faire avant la sortie de FIFA 22.