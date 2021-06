Blood Bowl III – L’union elfique apporte une petite note de douceur sur le terrain

C’est lors de la BigBen Week 2019 qu’a été annoncé Blood Bowl III, suite de l’excellent jeu mélangeant sport et stratégie au tour par tour développé par Nacon et Cyanide et issu de l’univers Warhammer. Après un long silence jusqu’à la dernière Gamescon, c’est peu de temps avant la fin de la phase de bêta fermée (qui est toujours accessible sur le site officiel) que les développeurs embellissent le terrain en nous présentant l’union elfique !

Qu’ils soient hauts, sylvains ou noirs, ces derniers sont aujourd’hui réunis sous une seule et même bannière. Ces nouvelles recrues tenteront donc de remporter la victoire face à la noblesse impériale mais auront plus de mal à faire face au côté bestial des orques noirs qui ne se laisseront pas dominer facilement.

Au sein de cette nouvelle équipe, quatre types d’unités différentes seront proposées : les joueurs de ligne, les lanceurs, les receveurs et les blitzers. Chacune d’entre elles aura un coût mais aussi des capacités différentes, qu’elles soient offensives, défensives ou tout simplement utiles concernant la stratégie à adopter pour atteindre l’en-but adverse sans trop de dégâts.

Reste donc maintenant à savoir quelle sera la dernière équipe inédite qui viendra compléter celles déjà en place. À savoir qu’elles seront douze au total et que chacune disposera de son propre terrain mais aussi de ses propres cheerleaders sans oublier les nombreuses options de personnalisation qui seront proposées pour l’occasion.

Le rendez-vous était d’ores et déjà pris sur le terrain pour cet été mais afin de nous offrir une version totalement aboutie, les équipes en charge du développement vous donnent rendez-vous en février 2022 afin de pouvoir disputer seul ou entre amis des matchs aussi spectaculaires que sanglants. Si vous être trop pressé pour attendre les versions PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch, pas de panique puisque vous pourrez disputer vos premiers matchs dès le mois de septembre via l’accès anticipé qui sera proposé sur PC.