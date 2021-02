Total War: Warhammer III s’annonce et se dévoile en vidéo

On l’attendait cette annonce, celle qui permettrait de clore une des trilogies du wargame les plus qualitatives de ces dernières années. On parle là bien évidemment de Total War: Warhammer III qui vient de se voir donc annoncé par SEGA Europe via un trailer et un communiqué riche en informations croustillantes.

Toujours développé par The Creative Assembly en association avec Games Workshop, on nous promet là la quintessence de l’association entre les deux entités, rien que ça.

Nous y voilà donc. Près de 4 ans après un deuxième épisode vraiment bon et qui fut suivi de DLC qui le sont tout autant pour la plupart, voilà que Total War: Warhammer III pointe enfin le bout de son nez avec un premier trailer, quelques images, mais aussi des infos qui donneront sans aucun doute l’eau à la bouche aux fans de 4X, mais aussi de la licence de Games Workshop.

Ce nouveau volet nous entrainera dans un nouveau conflit apocalyptique mettant en scène les engeances démoniaques de la ruine au monde des mortels. Ce périple nous embarquera des territoires de l’Est jusqu’aux Royaumes du Chaos en nous présentant de nouvelles races issues du jeu de stratégie à figurines Warhammer le jeu des batailles fantastiques.

Voici d’ailleurs ce qu’en dit Ian Roxburgh, directeur du jeu.

Notre objectif, dès le départ, était de créer une série de jeux qui emporterait les joueurs dans un périple incroyable au sein de ce monde que nous aimons tous tant. L’énorme soutien témoigné par les joueurs a permis le succès des deux premiers opus et a élevé nos ambitions au niveau supérieur, c’est pourquoi nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir ce troisième épisode.

On y verra apparaitre pour la première fois dans un jeu vidéo les races Kislev et Cathay, ainsi que de nouvelles factions du Chaos que sont Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch. On nous promet alors que ce troisième épisode sera le plus ambitieux et riche jamais sorti en termes de contenu, avec notamment la plus grande diversité de héros légendaires, de monstres, de créatures et autres pouvoirs magiques que l’on ait connu dans la saga.

Le scénario ou la campagne nous proposera d’ailleurs plusieurs cheminements en fonction de la race que l’on incarne. Il y sera question d’un dieu mourant que l’on puisse au choix sauver ou en exploiter les pouvoirs à vos risques et périples. Cela aura alors une influence notable sur le monde qui s’en retrouvera alors changé à jamais.

Pour conclure ce petit tour d’horizon, rien de mieux que de laisser la parole à Jon Gillard, responsable mondial des licences Warhammer.

Le savoir-faire, l’implication et la fidélité au monde de Warhammer dont Creative Assembly a fait preuve au fil des années en travaillant sur l’illustre franchise Total War Warhammer ont fait le bonheur de Games Workshop, ainsi que celui des fans du monde entier. La création et le développement des armées de Cathay et Kislev pour ce projet ont été très amusants pour nos développeurs et nous attendons avec impatience de les voir en action dans ce troisième volet colossal.

Enfin, concernant la date de sortie de Total War: Warhammer III rien n’a encore été annoncé si ce n’est un vague 2021 sur PC. Il est déjà disponible en précommande sur Steam ou l’Epic Games Store pour la somme de 59, 99€. En attendant plus d’informations que nous ne manquerons pas de vous relayer, on vous laisse savourer le délicieux trailer d’annonce du jeu.