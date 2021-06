Test Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground – Un jeu à la gloire de Sigmar ?

Tout fan de Warhammer vous le dirait, on ne compte plus le nombre de jeux vidéo adaptant de manière plus ou moins élogieuse cet univers au fil des années. Pourtant à ce jour, la licence Age of Sigmar n’a encore jamais eu droit à une adaptation depuis son lancement en 2015, du moins jusqu’à ce que Gasket Games et Focus Home Interactive s’en occupent. Bien que relativement passé inaperçu aux yeux du grand public, ce jeu de stratégie au tour par tour a su attirer l’œil des fans de la licence curieux de savoir que vaut Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground.

Alors titre de façade ou véritable adaptation du jeu de figurines ? Voilà une question que les joueurs devraient se poser avant de se lancer dans cette aventure. Surtout que les premiers instants de communication sur le jeu avaient laissé un peu de doute sur le traitement de ce dernier. Et c’est ce que nous vous proposons de découvrir dans notre test de la version PC du jeu.

(Test de Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground sur PC réalisé à partir d’une version fournie par l’éditeur)

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground – Né pour faire la guerre !

Prenant place dans une nouvelle ère suite à la destruction du vieux monde, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground délaisse complètement toutes les bases posées dans les anciens jeux Warhammer pour nous faire découvrir une toute nouvelle part de l’histoire de cette licence au travers de trois factions iconiques, représentant les trois alignements des factions. Ainsi les Stormcast Eternal représentent l’Ordre, les Maggotkin de Nurgle le Chaos, et enfin les Nighthaunt la Mort.

Un choix qui peut paraître limité lorsque l’on connaît la grande diversité des races présentes dans le jeu de figurines, mais qui se révèle être au final un choix judicieux. En effet, au lieu de s’éparpiller dans une multitude de races différentes, les développeurs ont préféré concentrer leur énergie sur trois armées diamétralement opposées tant dans leurs esthétiques que dans leurs manières de jouer. Les joueurs ont donc diverses mécaniques de jeu se basant sur les forces et faiblesses de chaque armée sans pour autant crouler sous le nombre de races. Sachant que rien n’empêche des ajouts ultérieurs.

Car c’est là qu’il ne faut pas se laisser tromper, le petit nombre de factions ne signifie pas pour autant une absence de contenu. Les développeurs ont allègrement pioché dans la gamme de figurines de ces factions afin de proposer un panel d’armées très varié qui permet aux joueurs de déployer une véritable stratégie basée sur sa réflexion, comme lors d’une vraie partie sur table. On regrette seulement que le nombre d’unités sur le terrain soit limité, ce qui gâche un peu ce sentiment de puissance dans notre bande.

Bien entendu, chaque faction est dotée de trois campagnes différentes, chacune pourvue d’un héros qui servira de tête de proue à votre troupe. Il faudra donc gérer efficacement son armée pour gérer au mieux les différents affrontements qui se mettront au travers de votre route. Car comme dans le jeu de figurines, une seule composition d’armée ne permet pas de faire face à toutes les menaces. Et des menaces il va y en avoir durant votre périple, et certaines qui ne sont même pas prévues par les développeurs.

À la conquête des huit royaumes

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground va axer l’entièreté de ses campagnes autour d’une idée motrice, (re)conquérir les royaumes composant le monde après l’avènement de Sigmar. Les trois factions vont ainsi passer leurs campagnes à s’affronter sur divers royaumes afin de reprendre parcelle par parcelle leur terrain à leurs ennemis. Il s’agit peu ou prou du scénario qui prime dans le jeu, ce dernier préférant proposer une histoire assez discrète, parsemée de dialogues avant les batailles et de documents à récupérer qui sentent bon le drama et le Warhammer.

Ainsi chacune des neufs campagnes va se composer de nombreux combats et de choix offrant une grande rejouabilité. Avec la phase de déplacement, les joueurs doivent choisir à quelle bataille ils vont prendre part dans le déroulement de leur campagne. Bien que l’idée puisse être intéressante, elle est au final assez mal exploitée car la différence de cheminement n’influence que très peu la suite de notre campagne dans les faits mais seulement les ennemis que l’on combat et les récompenses obtenues. Il aurait été intéressant que l’histoire varie en fonction de nos choix.

Car il est là, le plus grand point faible du jeu, sa trop grande répétitivité. Que ce soit en campagne ou en bataille, la diversité d’action est trop peu présente pour éviter la redondance inhérente au jeu de stratégie. Les différentes factions et troupes viennent certes compenser ce défaut dans un premier temps, mais après quelques heures n’importe quel joueur aura l’impression de tourner en rond, la faute à un gameplay bien rodé mais au final trop basique. Et ce n’est pas le petit nombre de terrains qui va aider à effacer ce sentiment.

Toutefois cette répétitivité peut aussi s’expliquer par l’une des qualités du jeu, à savoir sa difficulté. Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground ne compte pas vous tenir la main durant vos batailles, et vous serez très vite confrontés à des combats ardus et pire encore à la défaite, mais cela ne signifie pas la fin de votre aventure pour autant. Le jeu a choisi de proposer une mécanique de Rogue-like qui s’explique aussi bien dans l’univers que dans la logique du jeu. À chacune de vos défaites, vous perdez votre progression et les troupes mais vous conservez vos récompenses.

Il va donc falloir persévérer pour obtenir les meilleurs équipements, compétences et troupes pour pouvoir arriver à bout de votre campagne et surtout vaincre l’IA du jeu qui peut être un peu capricieuse. Tantôt ridicule, tantôt inarrêtable l’IA ne sait pas trop sur quel pied danser durant vos combats, ce qui peut donner de vrais moments de solitude bien que cela ne gâche pas les moments de combat. Surtout que le multijoueur vient rapidement combler le défaut de l’IA.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground – Se démarquer pour mieux régner

Si l’IA n’est pas parfaitement au point, qu’en est-il du multijoueur ? Face à d’autres joueurs ayant les mêmes contraintes et la même connaissance du jeu, les combats deviennent nettement plus intéressants car bien plus complexes. C’est à partir d’une véritable maitrise des règles du jeu et de Warhammer en général, en connaissant parfaitement vos troupes, qu’il sera possible de soutirer la victoire dans le mode escarmouche qui est le point fort de ce mode multijoueur.

Comme pour le mode campagne, le mode escarmouche va vous demander de prendre part à des batailles face à d’autres joueurs et d’améliorer votre armée au fil des victoires à l’aide de nouvelles troupes et de nouveaux équipements. Déjà très utile dans le mode campagne, la personnalisation des troupes revêt une importance capitale dans le mode multijoueur. Les joueurs peuvent ainsi modifier l’équipement de leurs héros mais aussi de leurs troupes pour les doter de nouvelles capacités ou de meilleures résistances, etc.

Bien que cela puisse paraître assez banal au premier abord, la personnalisation de nos avatars étant monnaie courante de nos jours, elle signifie beaucoup dans Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Outre l’amélioration de nos armées qui compose un point négligeable, la personnalisation de nos troupes fait directement appel à l’esprit même des joueurs de Warhammer qui personnalisent leurs figurines au gré de leurs goûts et de leurs idées. Il ne s’agit pas ici de simple cosmétique mais de permettre aux joueurs de s’approprier leurs univers comme lors d’une bataille de figurines.

Toutefois, afin de profiter au mieux du multijoueur, il est nettement conseillé de conclure les campagnes auparavant afin de maitriser au mieux chacune des factions ainsi que les diverses particularités liées à leurs affrontements. Vous n’aimeriez pas voir l’une de votre troupe jetée dans le vide par un autre joueur car vous ne connaissiez pas bien votre environnement. Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground est un jeu de stratégie assez simple à jouer mais difficile à maitriser parfaitement.

Bien qu’imparfait dans sa finition, il serait difficile de ne pas applaudir l’effort fourni par les développeurs afin de représenter au mieux l’univers Age of Sigmar et la manière d’y jouer. Toutefois quelques défauts viennent ternir ce travail, notamment la trop grande répétitivité de cet opus qui n’a pas réussi à diversifier assez son gameplay.

Toutefois, le très grand nombre d’armées, les longues heures de campagne et le multijoueur tiendront en haleine les joueurs les plus persévérants. Au final, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, bien plus que bon nombre de jeux estampillés Warhammer, nous permet de goûter au plaisir d’une partie sur table de manière virtuelle.