Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground – La guerre est à nos portes !

Le temps est compté pour les huit royaumes mortels ! À l’approche de la sortie de Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, les développeurs se décident à nous en montrer un peu plus sur les différentes factions qui seront jouables dans ce nouveau jeu de stratégie au tour par tour.

Bien qu’Age of Sigmar ne soit pas l’arc préféré des fans de Warhammer, il comporte une bonne base de fans qui ont hâte de pouvoir s’essayer au jeu. Les joueurs vont donc pouvoir découvrir en vidéo le gameplay de chacune des trois armées disponibles en jeu.

Proposant un gameplay proche de ce que nous proposait la série des Heroes of Might and Magic, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground va permettre aux joueurs de choisir entre trois factions qui représentent chacune l’une des trois grandes alliances, à savoir l’Ordre, le Chaos et la Mort. Chacune de ces alliances ayant des buts différents, il n’est donc pas étonnant de découvrir que les trois armées disponibles sont totalement différentes les unes des autres.

Attardons-nous d’abord sur la faction de l’Ordre avec les Stormcast Eternal, l’armée forgée par le Dieu-Roi Sigmar. Voulant initialement repousser les hordes du Chaos, Sigmar a créé cette armée avec les âmes des grands combattants tombés sous le coup des serviteurs chaotiques. Les dotant d’une épaisse armure et de pouvoirs leur permettant de faire appel à la foudre, les Stormcast Eternals représentent un ennemi redoutable pour le Chaos comme pour les morts, surtout que ceux-ci sont aussi aidés par de majestueuses créatures telle que des hippogriffes et des dragons.

Les Stormcast Eternals ont pour eux une bonne défense ainsi qu’une très bonne hétérogénéité des troupes, un aspect que les développeurs semblent avoir pris en compte si l’on en croit la présentation de leur gameplay.

Face à l’Ordre se dresse toujours le Chaos, horde inarrêtable au service des dieux chaotiques ! Dans Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, ce sont les Maggotkin, sbires du dieu chaotique de la pestilence Nurgle, qui feront office de représentants pour le Chaos. Cette alliance ayant un très grand nombre de factions diverses, les développeurs ont semble-t-il fait le choix de l’originalité en choisissant des troupes pour le moins atypiques avec leur aspect putréfié et repoussant.

L’entièreté du gameplay des Maggotkin va se concentrer sur la propagation de la corruption de leur maître afin d’affaiblir leurs adversaires et de renforcer leurs troupes. Les hordes du Chaos étant composées de créatures insignifiantes, leurs sacrifices pour la gloire de Nurgle permettront aux hordes du Chaos de se doter d’immenses créatures contre lesquelles même les plus épaisses armures des Stormcast Eternal ne pourront résister.

Enfin, concluons notre article avec les terrifiants Nighthaunt, serviteurs du Roi Mort Nagash. Si les deux autres factions se battent pour le contrôle des huit royaumes mortels, ce n’est pas le cas Nighthaunt qui n’a qu’un objectif : récupérer les âmes de tous les vivants pour les intégrer au royaume des morts. Arrivant sans cesse depuis ce royaume, ses esprits belliqueux se rassemblent en horde pour détruire toute vie se présentant devant eux.

L’aspect le plus redoutable de ces créatures dans Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground est sans nul doute leurs corps éthérés qui leur permettront d’esquiver de nombreux coups tandis que leurs adversaires perdront peu à peu courage face à l’horreur de cette armée de morts. Difficiles à toucher et terrifiants, les Nighthaunt continueront inlassablement à revenir grâce aux portails créés par les différents seigneurs qui composeront les troupes.

Inspiré du jeu de figurines Warhammer: Age of Sigmar, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground est prévu pour le 27 mai prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC .