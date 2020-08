Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground déploie son champ de bataille

Pas moins de 38 jeux ont été annoncés durant cette Gamescom 2020. Parmi eux se trouvait un titre assez surprenant, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, développé par Gasket Games. Ce nouvel opus de la série Warhammer sera un jeu de stratégie au tour par tour dans un monde basé sur l’univers Dark Fantasy tant adulé de Games Workshop.

Pour ceux qui ont un peu suivi, il y a un autre titre estampillé Warhammer Age of Sigmar en préparation, mais celui-ci est développé par Frontier Developments et sera un RTS prévu pour 2022/2023.

Revenons à nos moutons, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch à son lancement prévu pour 2021. Focus et Gasket font pour la première fois une adaptation de la franchise iconique qu’est Warhammer espérant ravir les joueurs du monde entier en faisant vivre ce riche univers.

Le jeu permettra aux joueurs de devenir le commandant d’une des puissantes armées Warhammer Age of Sigmar où de puissants Stardrakes sont chevauchés par des chevaliers immortels afin d’éradiquer la mort (oui la mort elle-même) à travers moult royaumes et contrées.

Côté gameplay, le jeu proposera comme précisé au dessus d’être le commandant d’une armée affrontant forces démoniaques et autres êtres sataniques (et globalement tout ce qui va se dresser devant vous) en tour par tour rempli d’effets spectaculaires et d’affrontements plus nerveux les uns que les autres.

Et c’est là qu’intervient la sainte récompense de combat car une fois les affrontements terminés, vous serez récompensé par de nouvelles unités tandis que celles en votre possession verront leurs puissance augmenter. Des équipements pourront également être gagnés afin de customiser vos unités selon vos désirs ou pour augmenter encore plus leurs puissances façon ultra instinct. Enfin, des compétences seront à acquérir au fur et à mesure de votre progression.

Pour la campagne, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground se targue d’une progression non-linéaire qui offrira aux joueurs de refaire l’histoire afin de participer aux défis non-réussis ou aux objectifs secondaires esquivés. Il leur sera également possible de débloquer les dernières unités et équipements afin de peaufiner leurs armées de légendes et d’aller affronter celles des autres en multijoueur dans des duels épiques.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground sera disponible début 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Les précommandes sont dès maintenant disponible sur Steam au prix de 39,99 euros (33,99 euros au moment de ces lignes).