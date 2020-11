Test Football Manager 2021 – Tout simplement le meilleur épisode en date

Football Manager est une institution. Une institution du jeu de gestion tant il est pointu, mais aussi un formidable outil de connaissances pour les fans du ballon rond. Il pousse la statistique à son paroxysme, et sa base de donnée incroyablement étendue en fait une véritable bible de ce sport. Football Manager 2021 entend lui aussi écrire son évangile et contribuer à toujours plus améliorer la simulation de Sports Interactive.

Cette année les promesses étaient nombreuses. Nouveau moteur de match, refonte de l’interface du match day, staff plus présent et des conférences de presse revues sont quelques aspects du jeu qui ont été revus. Alors après plus d’une saison passée sur ce nouvel étalon du sport le plus suivi au monde, il est l’heure pour nous de vous livrer notre verdict sur cette mouture 2021.

(Test de Football Manager 2021 sur PC réalisé à partir d’une version commerciale du jeu)

C’est dans un contexte assez particulier que nous accueillons ce Football Manager 2021. La crise sanitaire liée au Covid-19 étant passée par là, la planète foot (et du sport en général) fut très grandement impactée par cette dernière. Si certains championnats en Europe ont pu aller jusqu’au bout, ce ne fut pas le cas du nôtre, les instances ayant préféré y mettre un terme prématurément.

Cette décision décala bon nombre de reprises de championnats, de mercatos et de compétitions dans le monde. Alors Sports Interactive s’est adapté et a retranscrit cette situation dans sa simulation, en remaniant le calendrier, en ajoutant la possibilité d’effectuer cinq changements par match (sauf en Angleterre forcément) ou encore en décalant tout ce qui devait l’être pour coller à la réalité. Le contexte économique est lui aussi plus austère qu’à l’accoutumée.

On est donc plongé au cœur de tout ce foutoir, avec toujours pour objectif de devoir mener notre club de cœur au sommet de la planète football et autant dire que ce ne sera pas une mince affaire.

FM l’éternel

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Football Manager, sachez qu’il s’agit là d’un jeu de football certes, mais dans lequel on ne dispute pas en temps réel les matchs. Non, ici nous sommes l’entraineur, le manager, celui qui décide de l’équipe et gère le club quasiment de A à Z. De l’entrainement, au recrutement, en passant par la mise en place du dispositif tactique et la gestion financière. FM est une simulation pointue qui sans se réinventer chaque année, ne se repose jamais sur ses lauriers.

2021 ne fait pas exception. Ainsi, les nouveautés et retouches sont légion, et s’il n’est pas pertinent de tout détailler, nous allons revenir sur les principales et en juger la pertinence. Rien de bouleversant en soit, mais plutôt des retouches qui apportent bien plus que l’on ne pourrait le croire dans un premier temps.

Parce que Football Manager 2021 reste égal à lui-même, le déroulé du jeu ne change aucunement. On crée notre entraineur, on le place à la tête d’un club parmi les toujours très nombreux championnats présents, et ce, sur tous les continents, et on commence par prendre connaissance des infrastructures matérielles, financières et humaines de l’équipe. On affiche nos objectifs, on se présente à la presse et aux joueurs, on se coltine un premier mercato et quelques matchs amicaux et nous voilà lancés.

Jusqu’ici rien ne change réellement, si ce n’est peut-être une interface légèrement revue et une petite nouveauté et pas des moindres, la réunion de recrutement.

FM évolution

Et c’est par ceci que nous allons commencer. Si le “scouting” et la recherche brute de joueurs restent vos outils principaux pour trouver vos futures pépites, cette chasse étant un leitmotiv du jeu depuis des lustres, la réunion de recrutement apporte elle une profondeur supplémentaire à cette recherche. Elle permet de faire un point régulier avec votre staff sur les besoins immédiats de votre club.

On peut alors poste par poste étudier nos besoins, prendre conseil et demander de travailler au recrutement d’un profil spécifique. Et c’est bien vu, car la discussion que l’on mène avec un membre éminent de notre staff (directeur sportif ou directeur du recrutement par exemple) nous aide à synthétiser divers problèmes liés à notre tactique ou en vue d’un départ à la retraite ou dans un autre club de l’un de nos joueurs. On peut alors trouver avec lui des réponses à apporter à ses soucis définissants différentes stratégies.

Ces réunions totalement indispensables après en avoir compris le fonctionnement, surviennent à l’approche d’un mercato ou lors de notre arrivée dans un nouveau club. Elles sont pertinentes et permettent de donner à notre staff des missions de recrutement bien plus facilement tout en étant éclairer par beaucoup des informations pertinentes. L’arrivée d’un nouvel analyste qui se consacre aux tâches de recrutement, nous apportant des données précieuses, comme l’expected goals lié au recrutement d’un joueur, va dans ce sens.

Cela s’accompagne aussi d’une légère refonte du système de transfert, et si rien ne change réellement, on peut maintenant directement interroger un agent de joueur pour lui demander si son poulain serait disponible et disposé à rejoindre notre club, et cela en amont d’émettre la moindre offre ou d’afficher aux yeux du monde notre intérêt pour le sportif en question. En soit, rien d’incroyable non plus, mais toujours un petit plus pour jauger des attentes d’un joueur.

Mais cela fait partie de l’autre grand chantier travaillé par les développeurs qui concerne nos interactions avec nos joueurs et l’humain de manière générale. Ainsi, différentes options nous permettent d’interagir directement avec des membres de notre équipe pour évoquer diverses choses, comme un mécontentement et même demander un conseil en matière de recrutement ou tout simplement prendre des nouvelles.

Appelées chat rapide, ces interactions ne sont pas forcément nouvelles, mais sont approfondies, s’implantant maintenant distinctement dans l’expérience, et rajoutent même tout un aspect gestuel qui permet d’appuyer ses dires, et ce, aussi bien envers la presse que les joueurs.

On retrouve cette nouvelle composante durant les traditionnelles conférences de presse. Il n’est alors plus question de répondre aux questions avec véhémence ou calmement par exemple, mais bien en utilisant des gestes qui image notre état d’esprit lors de la prise de parole. Globalement, ces réunions avec la presse sont meilleures, mais restent vraiment plates et répétitives à la longue. Sports Interactive n’ayant toujours pas trouvé la bonne formule.

FM day

Ce qui n’est pas le cas du macth day, pour laquelle la refonte était nécessaire et est une réussite à tous les niveaux dans ce Football Manager 2011. Cela commence par des propositions tactiques via un écran dédié, on passe ensuite à un résumé des conditions d’avant match, pour ensuite arriver à la traditionnelle causerie. L’interface évolue pour l’occasion et devient plus chargée, mais gagne aussi en clarté, les informations utiles sont disponibles au premier coup d’œil et cela s’améliore même en match.

Là, outre le nouveau moteur de jeu qui fait merveille, l’UI (interface utilisateur) devient plus ergonomique, gagne en clarté et en informations, alors que l’interaction avec notre banc de touche devient plus pertinente et nous permet d’ajuster notre tactique en temps réel sans en passer par un sous-menu. On y retrouve toutes les informations utiles : tactique, compositions des équipes en temps réel, notes des joueurs, avec leur condition physique et leur moral, ainsi que les scores sur les autres terrains entre autres choses.

Mais la grande force du match day est sans aucun doute possible l’apparition du xG ou expected goals. Là, on rentre dans la statistique pure et son interprétation demande un peu de pratique. Dans les faits c’est très simple, l’expected goals est un indicateur qui permet de savoir si notre équipe est plus proche de marquer lors d’un tir que le contraire, cela nous permet de jauger l’efficacité offensive des joueurs en place. Si le nombre est proche ou supérieur à 1, la tendance est au but marqué, si par contre on est proche du 0, c’est tout l’inverse qui est attendu.

Comme toute algorythme se basant sur une probabilité, ce n’est pas infaillible, et il arrive que l’on fasse de véritables hold-up alors que notre prestation en match nous menait tout droit vers une défaite. Le fait est que le but est de comprendre ce qui ne va pas et de trouver des solutions. Car si le xG nous est favorable et que l’on ne marque pas, cela peut devenir aussi grave que s’il ne l’est pas. Tout tournera alors autour de notre capacité à nous adapter et à réagir.

En cela, les matchs deviennent plus organiques, on est moins spectateur et on est sans cesse encouragé à effectuer des petites retouches pour trouver la formule idéale, tout en nous adaptant à la tactique du club adverse. L’interaction directe avec les onze joueurs sur le terrain est elle aussi plus intuitive, mais on peine encore et toujours à voir les effets de nos interventions sur leur jeu. Voilà encore un axe à améliorer.

D’autant plus, et comme déjà mentionné, que le moteur est de bien meilleure facture, le meilleur que l’on ait eu tout simplement. Tout y est plus vivant, le jeu est plus fluide, les actions mieux construites, les gestes techniques et tacles s’enchainent, bref un pur bonheur. Les joueurs réagissent mieux aux décisions arbitrales ou à leurs ratés aussi et un point important, le VAR dans Football Manager 2011 est maintenant plus juste, on évite ainsi cette sensation de désavantage constant que l’on avait sur l’épisode 2020.

Globalement plus fluide, le jeu parvient a rendre ses parties enfin suffisamment dynamiques pour que suivre un match en entier ne deviennent un calvaire. Néanmoins, il arrive encore que des joueurs jouent les piquets, que d’autres traversent trop souvent le terrain entier balle au pied sans être inquiétés ou que certaines décisions prises soient totalement ratés et malvenues, malgré de meilleures options disponibles.

FM parfait ?

Vous l’aurez compris, Sports Interactive a véritablement repensé certains aspects de son jeu de gestion footballistique. Pour le meilleur bien souvent, sans pour autant que cela ne soit parfait. Il reste de nombreux points encore balbutiants, comme des transferts parfois trop simples à effectuer en négociant bien ou encore une interface un poil austère. La gestion des entrainements se montre encore un peu trop complexe à notre sens, même s’il y a du mieux aussi, et on peine parfois à comprendre les réactions des joueurs à certaines de nos actions.

Aussi, du côté de l’élaboration des tactiques de match cela reste encore trop didactique à notre goût. Il suffit de trouver la bonne combinaison avec les bons joueurs pour rouler sur le jeu, tout en prenant en compte le niveau global de l’équipe. Ne vous attendez pas à gagner la Champion’s League avec Rennes dès votre première année. En revanche, vous pourrez atteindre très facilement vos objectifs et même les surpasser sans trop de soucis.

De même que certaines nouvelles icônes ne nous ont pas convaincu. Le cœur représentant la condition physique passe encore, par contre les smileys se substituant le moral, c’est un non catégorique. Là on est au niveau zéro de la clarté tant il devient difficile de réellement jauger du moral d’un joueur et surtout de sa réaction véritable à une causerie ou à nos interventions en bord de terrain. Il nous faut alors passer notre pointeur de souris sur l’icône pour avoir une information précise.

Hormis cela, il n’y a pas grande chose à reprocher à ce Football Manager 2021 qui s’approche encore un peu plus de la perfection et même si rien ne l’est en ce bas monde, on ne peut que saluer les développeurs de Sports Interactive de toujours tenter de nouvelles choses pour améliorer leur jeu. On est bien loin de certains studios fainéants qui se reposent sur leurs acquis et c’est donc tout à leur honneur.

Football Manager 2021 est probablement le meilleur épisode de la licence sorti à ce jour. Les différentes nouveautés et retouches sont pertinentes et améliorent toujours plus le confort de jeu. L’amélioration principale est sans aucun doute la refonte du match day qui gagne en profondeur et en clarté, rendant les informations visibles plus claires, la navigation entre les menus grâce à une meilleure interface plus simple, et l’arrivée du expected goals est une véritable bouffée d’air frais tant elle change la donne.

Par ailleurs, si les réunions de recrutements ou encore l’amélioration de la gestion des interactions humaines apportent aussi leur petit grain de sel, on regrette des conférences de presse encore trop molle et peu intéressante, si bien que l’envoi quasi systématique de l’entraineur adjoint à notre place se fait sans qu’on ne le regrette une seule seconde.

Mais ne soyons pas mauvais langue, Football Manager 2021 est une véritable réussite, malgré quelques défauts, et s’affiche toujours comme le plus complet des jeux de gestion footballistique, faut dire que la concurrence est loin d’être au niveau. En tout cas, même en possédant l’épisode 2020, vous pouvez sauter sur celui-ci les yeux fermés, car il est en tout point supérieur. Une référence.