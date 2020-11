Football Manager 2021 – Découvrez les notes de la presse

S’il y a bien une licence qui tente de se renouveler chaque année, avec plus ou moins de succès, c’est Football Manager. Sports Interactive qui règne sans partage sur le jeu de gestion footballistique ne se montre que très rarement feignant et tente continuellement de repenser et de peaufiner son jeu au succès planétaire. Football Manager 2021 s’annonce comme un épisode marquant pour la saga qui se révolutionne sur certains points stagnants depuis quelques années.

Gestion et interactions avec les joueurs, conférence de presse repensée, toujours plus de statistiques, refonte du match day, nouveau moteur en match, adjoints bien plus présents ou encore l’implémentation du VAR font partie des nombreuses nouveautés de l’épisode de cette année.

Alors que nous finissons tout juste nitre première saison, nous pouvons vous confirmer que la licence prend la bonne direction et que ce FM 2021 nous bluffe pour le moment, là où l’opus précédent nous avait laissé sur notre faim. Mais est-ce l’avis général qu’il se dégage ? Est-ce que les joueurs sont contents de cette nouvelle entrée ? Si on en croit les forums oui, mais ce ne sont pas les joueurs qui font les notes, mais bien les journalistes et rédacteurs des différentes maisons de presse.

Aussi, pour vous donner une idée de ce que vaut de Football Manager 2021, on vous propose de découvrir les notes plutôt bonnes, voire très bonnes pour certaines, que nos confrères ont données au jeu.

Notes de la presse anglophone :

GamesRadar+ : 5/5

: 5/5 Metro GameCentral : 9/10

: 9/10 Wccftech : 9.5/10

: 9.5/10 God is a Geek : 9/10

: 9/10 PC Gamer : 8.5/10

: 8.5/10 PC Invasion : 7.5/10

: 7.5/10 Screen Rant : 2.5/5

Note de la presse francophone :

Actugaming : 8.5/10

Comme vous pouvez le constater, Football Manager 2021 reçoit de très bonnes notes, et même si certains médias se sont montrés moins enthousiastes que d’autres, globalement le jeu est jugé comme très bon. Ses nouveautés font mouche et tous salut les initiatives prises par le développeur.

Screen Rant, pour l’instant les plus sévères, jugent qu’il est difficile de justifier le passage de l’épisode précédent à celui-ci, tout en reconnaissant qu’il garde les qualités de ce dernier, tout en améliorant certains points. Notons aussi, que de manière générale la presse internationale non anglophone note plutôt bien le jeu, autrement dit dans la même veine que ce que vous voyez ci-dessus.

Enfin, sachez que notre test paraitra très bientôt sur le site et que cet article sera mis régulièrement à jour au fur et à mesure que les notes tombent, alors n’hésitez pas à le mettre en favoris si vous êtes intéressés.