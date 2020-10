Test PES 2021 Season Update – L’exemple à suivre

Le mois de septembre, c’est un peu la période de Noël pour EA et Konami qui chaque année nous servent leur nouvelle mouture de FIFA/PES. Un achat toujours au prix fort pour des titres ne proposant généralement que peu de changements dans le gameplay ou l’enrobage.

Néanmoins, il semblerait cette fois-ci que le studio japonais ai décidé de stopper cette escroquerie annuelle en proposant un PES 2021 Season Update à prix réduit, afin d’avoir plus de temps pour nous livrer une version 2022 que l’on espère vraiment différente.

(Test de PES 2021 Season Update réalisé sur PS4 grâce à une version fournie par l’éditeur)

Les années se suivent, et pour le coup… se ressemblent !

Comme chaque année, nous débutons les tests de PES avec l’espoir d’y trouver quelque chose de neuf à se mettre sous la dent. Et régulièrement, nous revenons le bec dans l’eau. Un sentiment que l’on retrouve évidemment lors de ce test de PES 2021 Season Update, à l’exception que là, c’était prévu !

Et quel plaisir, les amis, quel plaisir de ne pas avoir à débourser 70 euros pour un titre ressemblant comme beaucoup à une simple update de noms et de licences. Un choix effectué par Konami que l’on se doit de saluer, à une époque où EA cale des pubs sur les micro-transactions de son sacro-saint FIFA dans des magazines pour enfants.

On ne sait pas si cet épisode 2021 n’est qu’un ersatz en vue d’une arrivée sur next-gen en grande pompe, ou une vraie volonté de changement de la part du studio, mais dans tous les cas, ce titre apporte plus de nouveautés par son audace commerciale que les différents (très bons) épisodes de ces dernières années.

De plus, il remet énormément en question un système pré-établi par EA, ce qui risque de rééquilibrer un peu plus l’affrontement entre les deux géants du football sur consoles. Bref, au-delà de l’aspect commercial qui force le respect, attaquons-nous désormais à ce que nous propose le jeu.

Bien entendu, nous imaginons bien que beaucoup de joueurs FIFA hésitent en ce moment à passer à la concurrence, et pour vous, les amis, nous vous redirigeons directement sur notre test de PES 2020 qui, à deux poils près, est identique à PES 2021 Season Update.

Peu d’Evolution Soccer

C’était sûr, mon Jean-Mimi, que ce season update allait être une copie presque conforme de PES 2020. Côté gameplay, rien de neuf, malgré un très léger ralentissement de la vitesse de jeu, handicapant des défenseurs centraux désormais un peu plus longs à la détente. Cependant, le jeu s’est permis de reprendre les patchs de son millésime prédécesseur, dont celui rectifiant les gardiens de buts désormais moins sujets à ce qu’on appellera le syndrome de l’endive.

Si tout cela était connu d’avance, nous avons été néanmoins attristés de voir le jeu perdre deux de ses plus importantes licences, à savoir le Milan AC, et surtout l’Inter Milan, le dernier cité étant en effet le club de cœur de la majorité des créateurs et têtes pensantes de PES.

M’enfin, les fans du jeu de Konami savent depuis très longtemps faire avec les aléas des licences, ce qui peut hélas être rebutant pour les apprentis FIFA souhaitant voir si le gazon est plus vert dans le stade d’à côté.

Du côté de l’enrobage, c’est malheureusement la même chose, mises à part quelques couleurs et musiques qui se sont adaptées à cette nouvelle année que l’on espère plus agréable que celle que nous traversons en ce moment. Les menus sont toujours les mêmes et pénalisent toujours autant les néophytes qui passeront quelques heures à comprendre la logique infernale de l’interface du jeu.

Et puis, il y a tout de même un autre point qui fâche, c’est la mise à jour. Malgré de nombreux transferts réalisés (Timo Werner, Thiago Silva, etc.), les mouvements de ces dernières semaines n’ont toujours pas été intégrés au jeu, avec l’absence d’Alcantara sous les couleurs de Liverpool en tête de file. Un point sur lequel le jeu promet de se rattraper avec une grosse update prévue pour le 22 octobre.

Très micro-transactions

Une dernière petite partie pour la route, afin de saluer une nouvelle fois la bonne direction que prend Konami avec son jeu de football, qui ne vous obligera à aucun moment à sacrifier votre PEL ou la moitié de votre temps libre pour avoir une équipe digne de ce nom sur le papier.

C’est d’ailleurs très facile de comparer : en deux semaines sur PES 2021 Season Update, nous avons réussi à bâtir une équipe beaucoup plus compétitive qu’en huit mois sur FIFA.

Un semblant d’extraordinaire pour beaucoup, qui au contraire devrait être la norme pour ces jeux que l’on paie tout de même plein pot, et dont les micro-transactions ne sont pas du tout cosmétiques et ont un véritable impact sur le plaisir de jeu.

De plus, vous réaliserez assez vite qu’avoir une équipe compétitive ne retirera en rien le plaisir du mode MyClub, qui fourmille d’événements de toutes sortes.

Notre test de PES 2021 Season Update nous aura réellement ravis, non pas par le gameplay ou l’habillage, mais par la simple preuve qu’il est possible d’avoir un modèle économique différent qui ne lèsera ni le joueur, ni le studio. Loin de la sensation de vache à lait que l’on ressent lorsque l’on chausse les crampons d’Electronic Arts, nous prenons ici du plaisir à construire une équipe qui nous ressemble, mais plus encore, à construire notre propre vision du football.

Nous espérons très sincèrement que cette initiative ne sera pas qu’un simple coup d’un soir, et qu’elle nous permettra de réellement apprécier les nouvelles moutures de nos jeux de football préférés.