PES 2022 se dévoile en avance, avec un tout nouveau moteur graphique

L’arrivée de la nouvelle génération de consoles signifie que le vent du changement commence à souffler, poussant Konami à sortir les voiles de la différence pour revenir sur le devant de la scène. Cela se voit depuis eFootball PES 2020, qui est le jeu de football axé simulation réaliste par excellence, et se confirme via notamment le choix du studio japonais de seulement sortir une mise à jour pour l’année 2021. Et nous avons enfin la raison de ce choix : créer un PES 2022 de haute volée. La preuve dans les lignes qui suivent.

On ne peut pas dire que Konami y va avec le dos de la cuillère quand il s’agit de peaufiner sa franchise de football sur console. En effet, faire une croix sur une année complète en ne proposant qu’une mise à jour des équipes et des joueurs, c’est culotté. Surtout devant un FIFA de plus en plus gourmand en part de marché. Toutefois, d’un point de vue de joueur/consommateur, on ne peut que louer l’initiative de ne pas nous faire payer au prix fort un jeu quasi-identique.

Et le changement que Konami cherche à apporter avec PES 2022 est tel qu’ils ont décidé d’arrêter d’utiliser le Fox Engine, pour passer au moteur graphique Unreal Engine 5. Un progrès graphique impressionnant que l’on peut voir dans le premier teaser partagé sur le compte du studio :

Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment en quoi le changement d’un moteur graphique peut changer un jeu, il faut simplement savoir que chaque moteur a ses spécificités, et un potentiel en terme de qualité graphique. L’Unreal Engine 5 (créé par Epic Games) est l’un des tous derniers moteurs graphiques, qui sera utilisé (sans doute) sur la majorité des jeux de l’ère PS5 / Xbox Series X. Epic Games a présenté Unreal Engine 5, le moteur graphique qui définira la majorité des jeux PS5 et Xbox Series.

Nous avons d’ailleurs fait un article à ce sujet, pour ceux qui souhaitent aller plus loin.

Pour en revenir à Konami et à son PES 2022, voici ce que la société a dit sur l’utilisation de l’Unreal Engine et ses attentes concernant le nouveau moteur graphique :

“Le jeu est développé avec un moteur graphique mis à jour qui nous permettra de vous surprendre avec des améliorations incroyables dans toutes les sections du jeu. Vous pouvez vous attendre à des modèles et à des animations de joueurs plus réalistes, à une amélioration de la physique du jeu, à des visuels de stades photoréalistes et bien plus encore. Nous savons également que beaucoup d’entre vous sont de grands fans des modes miClub et League des Masters, et nous pouvons vous dire que nous avons de grandes mises à jour en cours pour ces modes.”

Actuellement, Konami indique qu’ils prévoient de commencer les tests pour PES 2022 à la mi-2021, avec une date de lancement prévue pour cette année-là également. Une grande ambition de la part du studio, qu’il nous tarde de voir.