eFootball PES 2021 perd deux grosses franchises du ballon rond

C’était sûr que le hold-up réalisé par Konami l’année dernière ne resterait pas impuni ! Le studio nippon a réussi à s’offrir l’exclusivité des droits sur jeu vidéo de la Juventus Turin, interdisant de facto son concurrent FIFA à utiliser la franchise pour son édition 2020. Une situation inédite pour le géant du jeu de football, connu et reconnu pour posséder chaque année l’intégralité des licences du football majeures. Et le retour de bâton ne se sera pas fait longtemps attendre, car l’AC Milan et l’Inter ont annoncé tout deux l’arrêt de leur collaboration avec eFootball PES dès 2021

Ainsi, comme le partage l’équipe de GamesIndustry, eFootball PES se retrouve donc avec deux licences historiques en moins, et pas des moindres, puisque l’Inter a toujours été la formation fétiche du créateur de PES ! Toutefois, il est important de noter que ce changement n’affectera pas l’actuel opus 2020 de PES, donc soyez tranquille, vos maillots ne vont pas disparaitre tout de suite ! Nous retrouverons toutefois de tout nouveaux noms pour la mouture 2021, une pratique avec laquelle Konami est habituée, elle qui peine à pérenniser ses licences majeures chaque année.

En revanche, c’est en quelque sorte une bonne nouvelle, car désormais, nous sommes sûr que nous aurons bien un épisode 2021. Konami n’ayant rien confirmé jusqu’à présent, le doute était permis. Nous ne savons pas par contre, quels sont les projets du studio concernant leurs franchises de football. Avec la perte de l’AC Milan et de l’Inter Milan, l’entreprise japonaise a dit à ses partisans d’attendre les “futures annonces”, car il semble qu’ils soient à la recherche de nouveaux accords face aux récentes pertes de franchises.

En attendant, il faut surtout garder en tête que Konami cherche à se placer en tant qu’éditeur de jeu indépendant. Une position nouvelle pour le studio, qui pourrait le pousser à faire certains choix financiers, expliquant ainsi (peut-être) la côté secondaire des licences de eFootball PES 2021.