Clair Obscur: Expedition 33 grand favori des Game Awards 2025

Comme on n’attendait pas le succès de Clair Obscur: Expedition 33 à ce niveau-là, on ne l’attendait pas non plus avec un tel nombre de nominations lors des Game Awards, même si on le savait relativement inévitable. Avec 12 statuettes potentielles, le jeu est celui qui a reçu le plus de nominations de toute l’histoire des Game Awards, ainsi que le déclare sur X Geoff Keighley, grand patron de la cérémonie.

Le titre est ainsi candidat aux récompenses de Meilleur RPG, Meilleur Premier Jeu Indépendant, Meilleur Jeu Indépendant (tout court !), Meilleure Performance d’Acteur (3 nominations, pour Ben Starr, Charlie Cox et Jennifer English), Meilleur Design Audio, Meilleure Musique, Meilleure Direction Artistique, Meilleure Narration, Meilleure Réalisation, et bien évidemment Game of the Year (GOTY), soit Meilleur Jeu de l’Année.

Une pluie de nominations qui n’ira pas sans quelques probables incohérences. On imagine (et on espère…) que pour partager la lumière, Clair Obscur: Expedition 33 ne sera pas lauréat de toutes ces récompenses, quand bien même il mériterait chacune d’entre elles. Cependant, imaginons un instant qu’il soit élu Meilleur Jeu de l’Année (ce qui est loin d’être improbable), comment expliquer qu’il ne soit pas alors Meilleur Jeu Indépendant, et donc en toute logique Meilleure Premier Jeu Indépendant. Autrement dit, s’il en gagne une, il les gagne toute, ou presque. « One ring to rule them all… »

Pour la catégorie reine, le jeu de Sandfall Interactive aura pour concurrents Death Stranding 2, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight Silksong et Kingdom Come Deliverance. Le jeu phénomène de Team Cherry est probablement le seul de la liste qui pourrait ravir le trophée au jeu français, si l’on fait abstraction de la bromance entre Geoff Keighley et Hideo Kojima, qui doit tout de même avoir une petite influence sur la présence de Death Stranding II parmi les nominés.

La sélection de ces Game Awards 2025 fait évidemment déjà beaucoup parler, certains ne comprenant pas la présence de tel ou tel titre qui ne leur semble pas inoubliable, quand d’autres s’attardent sur l’absence de jeux pourtant marquants, tels que Blue Prince, qui fut, quelques semaines après sa sortie, envisagé comme un sérieux prétendant au titre.

Les jeux PlayStation restent, comme d’habitude, très présents parmi les nominés, puisque Death Stranding II et Ghost of Yotei sont les deux titres les plus cités derrière Clair Obscur: Expedition 33, avec 7 nominations chacun. Les indés sont néanmoins très bien représentés, à l’image des succès publics et critiques de l’année, avec respectivement 6, 5 et 4 nominations pour Hades II, Hollow Knight Silksong (qu’on attendait peut-être un peu plus haut) et Split Fiction.

On notera aussi de façon un peu surprenante l’absence quasi-totale d’Assassin’s Creed Shadows, pourtant salué un peu partout comme une belle réussite (d’autant qu’une mise en lumière n’aurait pas été de trop pour Ubisoft en ce moment). Le jeu devra se contenter d’une discrète nomination pour l’accessibilité. Indiana Jones and the Great Circle était lui sorti trop tard l’an dernier pour prétendre à un prix. Il est donc éligible cette année, mais probablement un peu trop sorti de l’actualité pour retenir l’intérêt de l’organisation. On ne le retrouve ainsi que dans deux catégories : Meilleur Jeu d’Action Aventure, et Meilleure Performance d’Acteur (pour Troy Baker).

C’est un peu dans la nature même de ce genre d’évènement que d’être discutable et discuté, cette année comme les précédentes, et certainement comme les suivantes. Le palmarès définitif nous dira si l’organisation des Game Awards a préféré mettre en avant une certaine réalité de l’industrie en 2025, avec la place de choix prise par le jeu indépendant, ou si elle a choisi de garder les projecteurs pour certains grands acteurs habitués des lieux. Dans tous les cas, l’important pour la production, c’est surtout qu’il y ait du monde devant les trailers à 100 000 $ la minute et les placements de produits…