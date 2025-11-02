tt

En 2025, les jeux indés dominent une industrie AAA en perdition

Hades 2 Edito jeux indés 2025

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Simon the Sorcerer Origins – Abracadabra, le revoilà !

Test Tormented Souls 2 – L’horreur en odeur de sainteté

Test Painkiller – Par delà la douleur, l’ennui