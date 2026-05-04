Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Une troisième année de contenu pour fêter les 12 millions de joueurs

Le pallier des 12 millions de joueurs vient d’être atteint pour Warhammer 40,000: Space Marine 2. Presque 2 ans après sa sortie, le jeu développé par Saber Interactive continue d’attirer les foules et les développeurs poursuivent leur travail acharné de support pour proposer un spectacle toujours plus jouissif pour les fans de la licence de Games Workshop. En plus du mode opération très souvent mis à jour, de nombreux ajouts gratuits comme payants continuent de fidéliser les joueurs et ces derniers l’ont bien rendu au développeur. Et comme gage de remerciement à la communauté, Saber Interactive vient d’officialiser une troisième année de contenu riche en propositions qui motivera tous les champions de l’Empereur à rester sur le champ de bataille.

Une dévotion envers l’Empereur récompensée

Jusqu’à présent, Saber Interactive n’était pas sûr de l’avenir qu’il réserverait au support de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Mais le cap historique des 12 millions de joueurs passé, le développeur a annoncé poursuivre les mises à jour comme gage de remerciement envers le dévouement des joueurs. Ainsi, le contenu de la fin de la saison 2 va doucement glisser vers le début 2027 et d’autres ajouts seront faits. En plus des traditionnels packs cosmétiques qui vous permettront d’arborer fièrement les couleurs des chapitres Iron Hands et Raptors, tout un tas de nouvelles armes, pièces d’équipement et autres cartes du mode PvE seront ajoutées.

De plus, la personnalisation de votre Ultramarine sera un peu plus aboutie. Vous aurez l’occasion de faire porter à presque toutes les classes une cape ou un halo de fer, mais pour cela vous devrez passer par la case défi car pour l’Empereur tout se gagne dans les ténèbres de la Guerre ! Le mode siège se verra agrémenter de nouveaux modificateurs, les arènes sur la barge de combat profiteront de nouveaux ajouts et un nouveau boss pointera le bout de ses griffes en la personne du Prince Tyranide. Beaucoup de contenu, pour la plupart gratuit, qui permettront au joueur de poursuivre le combat sur plusieurs fronts, Saber Interactive privilégiant aussi bien la partie multijoueur que solo.

Warhammer noyé au milieu des projets Saber

L’arrivée de Warhammer 40,000: Space Marine 2 dans le Game Pass et le PlayStation Plus a permis au jeu de s’attirer encore plus de regards de la part des joueurs adeptes d’expériences complètes, bourrines et jouissives, ces mêmes joueurs étant de potentielles futures recrues pour Space Marine 3. Annoncé il y a quelques temps, Space Marine 3 ne devrait pas pointer le bout de son nez avant 4 ans d’après les dires d’Oliver Hollis-Leick, directeur créatif chez Saber Interactive :

« Le fait est que les cycles de développement de ces projets sont longs. Pour Space Marine 2, cela a pris environ quatre ans. Il en sera de même pour Space Marine 3. […] Nous l’avons annoncé afin, d’une part, de faire savoir aux gens que nous allons poursuivre cette aventure et qu’il y aura d’autres nouveautés. Mais nous faisons également la même chose avec les DLC. »

Conscientes du temps de développement important, les équipes de Saber poursuivent leurs expérimentations sur Space Marine 2 et continuent par la même occasion d’attiser la flamme autour de la licence.

Il est important de souligner qu’en plus des balbutiements du développement de Space Marine 3, Saber Interactive est à l’œuvre sur le développement de Jurassic Park: Survival, de l’adaptation de John Wick et est toujours au travail sur le support de John Carpenter’s Toxic Commando et de World War Z. Beaucoup de projets en même temps, et bien que nous soyons conscients que les différentes équipes de développement n’œuvrent pas sur les mêmes jeux, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir une certaine crainte face à cette profusion de projets. Est-ce que tous profiteront du même soin ? Les conditions seront-elles toutes réunies pour que les futures projets de Saber se rapprochent plus du destin de Space Marine 2 que de Evil Dead: The Game ? Espérons le.